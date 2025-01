Aumenti bollette Rivieracqua, interpellanza del gruppo consigliare Ospedaletti Insieme per conoscerne i motivi

Il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme ha depositato un’interpellanza urgente per conoscere le motivazioni relative agli aumenti tariffari di Rivieracqua.

“Premesso che numerosi cittadini del Comune di Ospedaletti stanno lamentando il ricevimento di bollette contenenti aumenti tariffari applicati da Rivieracqua; -tale situazione ha sollevato preoccupazioni e dubbi circa la legittimità della procedura seguita per l'emanazione e l'applicazione di tali tariffe, procedura che è essenziale chiarire alla cittadinanza; -che già in occasione del precedente consiglio Comunale il nostro gruppo aveva sollevato la preoccupazione relativamente agli aumenti tariffari, anche e soprattutto per quanto concerne le utenze che precedentemente erano sotto la gestione di Bordighera, a maggior ragione a seguito dell'ingresso del socio privato nella Società e per la relativa conduzione, per cui avevamo espresso il nostro voto contrario.



Considerato che è indispensabile che l'Amministrazione Comunale tuteli i propri cittadini ed in particolare, previa informativa agli stessi, si faccia portavoce delle istanze, tutelandone i diritti e garantendo la trasparenza nella gestione del servizio idrico integrato, e sull' applicazione delle tariffe e dei relativi aumenti;



Chiediamo di fornire chiarimenti ufficiali in merito agli aumenti tariffari, anche per quanto concerne eventuali importi richiesti a titolo retroattivo applicati da Rivieracqua e alle motivazioni che li hanno determinati, affinchè venga chiarito tutto l'iter amministrativo seguito dalla società; Di procedere con una richiesta formale di accesso agli atti, al fine di acquisire la documentazione che ha portato all'adozione degli aumenti tariffari, qualora non sia ancora nella disponibilità dell'amministrazione anche nei confronti della Società, per cui si richiede di procedere con la presente e fornire copia; Di assumere una posizione ufficiale, a nome dell'Amministrazione Comunale, nei confronti di Rivieracqua a tutela della cittadinanza; Di convocare urgentemente un Consiglio Comunale monotematico per discutere la questione e individuare le azioni più opportune da intraprendere a tutela della cittadinanza. Quanto sopra è urgente, nei confronti della Cittadinanza, in quanto alla data odierna alcuna comunicazione o indicazione è stata fornita in merito ai cittadini, che sono privi di qualsiasi informazione a riguardo. È doveroso che l'amministrazione prenda una posizione e fornisca chiarimenti, poiché non può rimanere silente su un argomento di tale rilevanza per la comunità. L'amministrazione deve fornire i chiarimenti necessari, trattandosi di bene comune di primaria importanza, affinchè vi possa essere una presa di posizione comune a tutela dei cittadini, volta a richiedere l'annullamento di tali aumenti anche per quanto concerne le richieste di eventuali conguagli retroattivi e verificarne i presupposti e la legittimità.

Per Ospedaletti Insieme

avv. Valentina Lugarà, Maurizio Taggiasco, dott. Alessandro Goso”.