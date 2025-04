Bordighera manda richiesta a Bucci per la scuola di via Napoli, Sorriento: "Trovo scorretto che nessuno mi abbia informato"

"Sono rimasto sinceramente sorpreso nell’apprendere dell’iniziativa direttamente in consiglio comunale, senza che nessuno mi avesse precedentemente contattato o informato. Trovo poco corretto che si sia costruita una richiesta così rilevante mettendosi d’accordo con i partiti e con i coordinatori cittadini, senza coinvolgere chi, come me, rappresenta ufficialmente la Regione e siede in consiglio comunale nella maggioranza" - dice il consigliere regionale della lista “Orgoglio e Liguria”, che sostiene il presidente Bucci, e consigliere comunale di maggioranza a Bordighera Walter Sorriento commentando la decisione dell'Amministrazione comunale di mandare una richiesta congiunta al presidente Bucci per la messa in sicurezza della scuola di via Napoli.

Un annuncio avvenuto ieri sera nel corso della seduta del consiglio comunale. "Capisco la fretta, capisco anche che a volte si possa sorvolare su certe dinamiche per necessità operative ma fatico a credere che, durante tutto questo percorso, non sia venuto in mente a nessuno di coinvolgermi" - afferma Sorriento che desidera esprimere alcune riflessioni personali in qualità di consigliere regionale e come esponente della maggioranza in consiglio comunale - "Non è una questione personale ma istituzionale: credo che ci sarebbe dovuta essere una maggiore attenzione nel rispetto dei ruoli e delle collaborazioni possibili".

"Detto ciò, voglio comunque esprimere il mio rispetto nei confronti del sindaco Ingenito, che ha evidentemente agito con l’intento di trovare una soluzione concreta per un tema molto importante come quello della sicurezza scolastica" - dichiara Sorriento - "Sono ovviamente disponibile, come sempre, a collaborare con spirito costruttivo, mettendo al primo posto l’interesse della città e delle famiglie".