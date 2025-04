Scuola di via Napoli, Bordighera manda richiesta congiunta al presidente Bucci

"E' stato stanziato un milione di euro per mettere in sicurezza lo stabile della scuola di via Napoli su un lavoro complessivo di 2.800.000 euro. Per la somma residua oggi è stata sottoscritta, dal sindaco e da tre rappresentanti dei partiti politici che sostengono questa maggioranza a livello locale (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia), una richiesta congiunta al presidente Bucci che verrà inoltrata nei prossimi giorni. Siamo consapevoli della fondamentale importanza che ha per i nostri ragazzi questa scuola e il suo sistema educativo e disporre subito di questa somma per poter avviare immediatamente i lavori che riguardano la copertura del tetto. Confidiamo nel presidente Bucci e nella giunta regionale su questo sostegno per la differenza. Abbiamo la certezza che potremo intervenire a breve sul tetto e a fine 2025 - inizio 2026 completare l'opera nella parte sottostante". Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito nel corso della seduta odierna del consiglio comunale durante la discussione sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2026-2027, una pratica che è stata approvata con dieci voti favorevoli, sei contrari, tra i quali anche il consigliere di maggioranza Mauro Bozzarelli, e un astenuto, il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito.

"Discutiamo di quello che è l'avanzo di amministrazione e sulla seconda variazione di bilancio di previsione. L'amministrazione ha deciso di compiere investimenti di oltre 5 milioni di euro" - illustra il sindaco Vittorio Ingenito - "Abbiamo dato una particolare attenzione a quello che è il sociale perché su richiesta del nostro ufficio sono stati stanziati 116mila euro per i minori in comunità. Una voce importante che è anche fondamentale per un sostegno che diventa essenziale per la nostra comunità. Abbiamo, inoltre, destinato 15mila euro per una progettazione che deve essere puntuale per arrivare a realizzare una rampa di collegamento per i disabili tra la piazza della Stazione e la nostra passeggiata a mare. Una particolare attenzione è stata rivolta dall'assessore Sferrazza per avere una spiaggia per i disabili. A questo scopo sono stati stanziati 6mila euro che permetteranno di avviare questo tipo di inclusione. Abbiamo posto particolare attenzione alla tutela del territorio, alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle nostre spiagge. Sono stati stanziati 130mila euro per queste voci. Particolare attenzione anche per gli stabili comunali per i quali abbiamo stanziato 200mila euro e al mercato coperto 35mila euro. Per il porto turistico, per migliorare il nostro approdo tanto da un punto di vista turistico che per l'economia della pesca, sono stati stanziati 200mila euro. Abbiamo previsto, su richiesta dell'assessore Baldassare, 100mila euro per il Palazzetto dello sport, che ha bisogno di alcuni interventi sugli impianti. Vi sono interventi su infrastrutture turistiche che diventano sempre più importanti: 50mila euro per eseguire manutenzioni straordinarie e dare un volto più bello a due infrastrutture, il Beodo e il Camin du Pipu, che giornalmente anche in questo periodo attirano molte persone. Particolare attenzione alla manutenzione delle strade per 50mila euro, 100mila euro per i giardini sotto palazzo Garnier, 1.600.000 euro per il restyling di corso Italia, che va dall'Aurelia fino a corso Europa, per il quale sono previsti sette mesi di lavori, 500mila euro per il campo da calcio alle Due Strade, 40mila euro per il parcheggio in via Santo Stefano e 35mila euro per l'area di via Arene. Non è mai accaduto che questa amministrazione abbia iniziato un'opera e non l'abbia portata a compimento. Anche per il lungomare sono state trovate le soluzione più idonee grazie al tavolo di confronto tra il vicesindaco Laganà, l'assessore Allavena e Italia Nostra affinché i lavori possano iniziare nel mese di settembre. Sul lungomare intanto si sta lavorando sui sottoservizi. Sostituiamo tutta la parte idraulica, elettrica e le fognature. Ci sono interventi che porteremo a compimento a breve, interventi che sono appena iniziati e che dovranno iniziare. C'è la ferma volontà di seguire i lavori con tanta attenzione. E' stata chiesta la disponibilità dei consiglieri a partecipare e coadiuvare il vicesindaco e l'assessore Allavena a seguire questi lavori perché avremo dodici-tredici cantieri aperti nel giro di pochi mesi. E' evidente che occorre in questo contesto una grande attenzione da parte di tutti. Ritengo siano opere strategiche che danno l'opportunità al comune di Bordighera di offrirsi sull'unico mercato economico che è il turismo con un aspetto decisamente innovativo".

"Volevo confermare la mia posizione a favore dell'Amministrazione" - dice il consigliere comunale e consigliere regionale Walter Sorriento - "Mi fa piacere apprendere dell'accordo firmato per la richiesta al presidente Bucci. Quando andrò lunedì pomeriggio da lui per discutere per cercare di ottenere dei fondi per le nostre opere a Bordighera saprò che avrò anche l'appoggio dei coordinatori cittadini degli altri partiti".

"Bene i 116mila euro per i minori, per dare un contributo alle famiglie in difficoltà. La rampa sarebbe lunghissima e porterebbe via un sacco di posto, per lo meno nella zona della stazione. Era stata chiesta la possibilità di usufruire dei due ascensori del binario e poi creare una rampa sul lato mare del lungomare. Ci sono tanti comuni che hanno questi tipi di collegamento per non essere troppo invasivi" - commenta il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Dove pensate di fare la spiaggia per i disabili? Dove sarà l'ubicazione? I 100mila euro per il Palazzetto dello Sport saranno usati per il progetto di ventilazione? C'è una perdita che arriva dal piano superiore, ci sono le fioriere che continuano a danneggiare la cucina del bar. Sarebbe importante stanziare una cifra che permettesse di intervenire in maniera radicale. Nel famoso Dup sulla voce della scuola c'era priorità uno con uno stanziamento di 3 milioni di euro, ora ci ritroviamo soltanto un milione di euro. E' vero ci sono tanti altri lavori da fare però la scuola per la città di Bordighera è un’opera primaria. L’abbiamo, purtroppo, trovata un pomeriggio in mano alle fiamme. Per riprenderla servono 2 milioni e 900mila euro e lasciarla con uno stanziamento di un milione. Ora usiamo un milione per fare il progetto, poi bisognerà usarne altri per andare avanti con il compimento di tutta l'opera. Per quale motivo non soprassedere con corso Italia per andare a prendere quei soldi. Avete chiesto per più di due volte contributi per questa scuola ma sono arrivati zero euro, sia dal Ministero che dalla Regione, perciò portiamo a compimento questa scuola. Bisogna fare il progetto, bandire la gara e concludere la scuola. Ora è ancora tutto fermo e i genitori e i bambini ci chiedono la scuola. Non sono contrario a corso Italia ma prima portiamo a compimento la scuola. E' un peccato non usufruire dell'avanzo per finire la scuola. Per il campo da calcio arrivano 500mila euro, bene ma sono passati sei anni e non è ancora finito. Per il secondo lotto del lungomare c'è stata sicuramente attenzione, rinunciare alla ciclabile è stato fondamentale. State rifacendo i sottoservizi ma la bomba a orologeria è il tubo di Rivieracqua, bisogna fare qualcosa. Non ce l'ho con voi ma con l'amministrazione regionale perché non ha preso una decisione così importante per il comune di Bordighera".

"Ritengo che non sia opportuno affidarci a un mezzo elettrico che abbiamo già visto per tantissimi mesi rimasto fermo perché nessuno interveniva per sistemarlo" - risponde il consigliere comunale di maggioranza Laura Pastore - "Accolgo i l suo suggerimento, ne parleremo ma io non sarei tanto d'accordo. Non possiamo permetterci che per due mesi magari in estate rimane bloccato. Avrei qualche perplessità in merito".

"L'ubicazione della spiaggia per disabili è ancora da valutare perché abbiamo la spiaggia al confine con Vallecrosia che è bella larga e ampia e ha anche la rampa per i disabili, quindi potrebbe essere una soluzione ma abbiamo pensato anche a una zona un po' più centrale, dobbiamo valutare se abbiamo gli spazi per gestire tutto" - dice l'assessore Martina Sferrazza. "Nella spiaggia vicino al Paloma, di fronte all'Eden, durante i lavori abbiamo già lasciato una predisposizione" - aggiunge il vicesindaco Marco Laganà - "La spiaggia per i disabili avrà anche un bagno per disabili. Quando avevamo acquistato le cabine ne avevamo acquistata una anche per i disabili. Dobbiamo anche tenere conto che la spiaggia non sia molto profonda, dobbiamo stendere all'ingresso del mare dobbiamo stendere delle stuoie da tirare su in caso di mare mosso".

"Abbiamo fatto diversi sopralluoghi e abbiamo visto la documentazione insieme all'ufficio" - fa sapere l'assessore Marzia Baldassare parlando del Palazzetto dello Sport - "Effettivamente c'erano già dei preventivi e dei pareri tecnici in merito a un intervento di ventilazione all'interno della piscina che è stato accertato che una delle cause principali dei problemi che si manifestano quotidianamente. I lavori sono numerosi. Abbiamo un elenco di interventi che dovranno essere eseguiti: i principali, i prioritari, e i secondari. Cercheremo di farli tutti rispettando le priorità".

"Il progetto della scuola ora c'è già ma non c'era un anno fa" - specifica il sindaco Vittorio Ingenito - "L'intervento è stato diviso in lotti. Il comune di Bordighera è l'unico comune che ha sostenuto con fondi propri la realizzazione di una scuola, ecco perché reputo che la Regione, come ha fatto in altri comune, sia auspicabile e ragionevole che possa farlo anche per Bordighera".

"I fondi per i minori di comunità sono un'ottima cosa ma segnalo che normalmente sono dovuti con un'ordinanza giudiziaria perciò il comune deve averli e se non li ha deve procurarseli. Speriamo che bastano ma sono fondi dovuti di legge. Non credo che corso Italia sia prioritario. Credo che prima di corso Italia ci siano almeno due situazioni su cui spendere dei soldi: una è la scuola, l'altra è il Palazzo del Parco. Credo che bisognerebbe finire dei lavori. E' inutile cominciare tanti lavori e non finirne uno. La scuola è un intervento prioritario perché i nostri bambini da anni sono assiepati in altre scuole e non possono godere di quella che è stata realizzata per loro" - mette in evidenza il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Apprendo che c’è stata una lettera e il fatto che ci sia l’avvallo dei partiti non mi commuove, visto che la Regione dovrebbe ascoltare e valutare tutti indipendentemente dai partiti che firmano o meno una lettera. Se non è così è una cosa gravissima. Un’altra priorità ben più importante di corso Italia sarebbe rifare il Palazzo del Parco, che avrebbe dovuto rientrare negli oneri di urbanizzazione dell'Angst. C’era un progetto, fatto da un architetto, anche bello, ora è tutto fermo ed è un biglietto da visita ben più importante di corso Italia per la popolazione, i turisti e le associazioni. La passeggiata mare è un'ottima cosa. La ciclabile fatta nel primo lotto viene usata come aiuole mentre nel secondo lotto non si farà. Bisognerebbe fare un'operazione di verità, abbiamo una passeggiata a mare a due stili. Grazie a Italia Nostra e alla Sovraintendenza che ci ha salvato le aiuole e i camminamenti".

"Come preannunciato in commissione mi asterrò dalla votazione" – afferma il consigliere di maggioranza Massimiliano Di Vito – "Anche io non ritengo prioritario l’intervento su corso Italia. E' una strada che è già a posto, inoltre c’è incertezza sul fatto se sarà pedonale o meno. La priorità poteva essere la scuola oppure fare una specie di 'piano Marshall' per quanto riguarda le periferie. Poi quando parliamo di 'grandi opere' vorrei che lo pronunciassero bene perché stiamo parlando di un pezzo di corso Italia: mi sembra riduttivo e non prioritario. Ci sono davvero tante zone di Bordighera che hanno bisogno".

"Volevo fare due domande-considerazioni" - dice il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Non ho letto nessun soldino per il ripascimento delle spiagge, non ci sono finanziamenti su quella voce. Visto che si fa il restyling di corso Italia si doveva pensare di fare anche via Roma".