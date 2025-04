Bordighera, settore finanziario e conto consuntivo anno 2024 sbarcano in consiglio comunale

Settore finanziario e conto consuntivo anno 2024 tra i punti all'ordine del giorno della seduta odierna del consiglio comunale di Bordighera.

Passa la comunicazione al consiglio comunale dell'approvazione della deliberazione della giunta comunale n. 29 del 11 febbraio 2025. "E' una delibera tecnica che è stata predisposta dalla Ragioneria" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Partizione forniture annuale vincolato del comune con la prima variazione. Si riaprono tutte le voci di bilancio che vengono imputate a quelle che erano le voci di spesa".

Approvato, inoltre, con undici voti favorevoli, tre voti contrari e due astenuti, il conto consuntivo anno 2024. "La gestione del rendiconto 2024 si chiude con un avanzo di amministrazione di 15.596.512,08 con il riparto consueto tra fondi vincolati, fondi destinati e un avanzo libero di 5.408.956,08" - illustra il primo cittadino - "Sono risultati positivi che derivano da una gestione accorta da parte della ragioneria e da parte dell'Amministrazione soprattutto in ordine a entrate che l'ente è riuscito a incrementare nel corso di questo ultimo periodo, per esempio dalla tassa di soggiorno o dagli oneri di urbanizzazione dei parcometri. I dati che scaturiscono dall'Osservatorio regionale del turismo sono positivi sia in termini di presenze che di arrivi che ha consentito al Comune di impegnare queste risorse ma anche di generare avanzo. Una buona parte di questo avanzo nasce anche dagli oneri di urbanizzazione che l'ente ha incassato nel corso degli anni precedenti. Questo consente non solo di garantire i servizi essenziali per la nostra comunità ma anche di generare risorse che vengono così investite sul territorio".