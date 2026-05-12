Bordighera Viva: “No a operazioni tardive, il cambiamento si costruisce con coerenza e trasparenza”

Bordighera Viva prende posizione dopo l’iniziativa promossa dal comitato cittadino, che ha riportato al centro del dibattito pubblico temi come urbanistica, tutela del patrimonio pubblico, giovani, legalità e trasparenza. Secondo il candidato sindaco Carlo La Vigna, si tratta di questioni che il movimento affronta apertamente “da oltre quattro mesi, mettendoci la faccia e proponendo un reale cambiamento per la città”. Nel comunicato, Bordighera Viva evidenzia però una certa sorpresa per il fatto che “dubbi e richieste di chiarimento emergano solo oggi, a campagna elettorale ormai conclusa”, soprattutto da parte di persone considerate non estranee alla vita politica cittadina.

Il movimento sottolinea inoltre come il comitato si presenti come soggetto neutrale, senza però mettere in luce “le profonde differenze tra le liste in campo, sia nei contenuti sia nel metodo”. Per Bordighera Viva, infatti, “non tutte le proposte sono uguali, e non tutti i modi di fare politica coincidono”. La lista civica rivendica di aver reso pubblico il proprio programma con largo anticipo, affrontando con trasparenza proprio i temi oggi sollevati e dichiarando di aver sempre garantito disponibilità al confronto e all’approfondimento. Per questo motivo, il gruppo guidato da La Vigna afferma di non ritenere necessaria “una corsa tardiva alle rassicurazioni”, che rischierebbe di apparire più come “un’operazione politica che come un autentico percorso civico”.

Nel passaggio centrale del comunicato, Bordighera Viva ribadisce la propria linea politica: “Bordighera ha bisogno di un cambiamento serio, coraggioso e lungimirante”, respingendo iniziative che, “volutamente o meno, finiscono per mantenere immutato lo status quo”. Il movimento rivendica inoltre una proposta politica “libera da logiche di prossimità o meccanismi relazionali”, orientata esclusivamente al bene comune e alla rinascita della città, prendendo le distanze da ogni tentativo di omologazione con le altre liste.

Nonostante le critiche, Bordighera Viva conferma comunque la disponibilità al dialogo. Il comitato cittadino potrà organizzare un incontro dedicato presso la propria sede oppure partecipare all’appuntamento pubblico promosso dalla lista, in programma il prossimo 20 maggio alle ore 18.00 presso la Sala della Chiesa di Terrasanta, aperto a cittadini e associazioni per approfondire i temi cruciali per il futuro di Bordighera.