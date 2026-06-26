Riviera Trasporti, Scajola nomina il nuovo Collegio sindacale: Diego Maggio presidente, ecco tutti i designati

Dopo la designazione di Marco Prestileo come amministratore unico di Riviera Trasporti, arriva un altro tassello nel riassetto degli organi della società partecipata. Il presidente della Provincia Claudio Scajola ha infatti firmato il decreto, con cui vengono designati i componenti del Collegio sindacale in rappresentanza dell'ente di Palazzo del Governo. Il provvedimento è stato emanato in vista dell'assemblea ordinaria dei soci, convocata nella giornata di oggi per procedere alla nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, oltre che alla determinazione dei relativi compensi.

La Provincia di Imperia, che detiene il 99,917% del capitale sociale di Riviera Trasporti S.p.A., ha individuato per il triennio 2026-2028 i propri rappresentanti. A ricoprire il ruolo di presidente del Collegio sindacale sarà il dottor Diego Maggio. Come sindaci effettivi sono stati designati il dottor Guglielmo Guglielmi e la dottoressa Giovanna Ravotto. Il decreto dispone inoltre di "proporre all'Assemblea" la nomina dei sindaci supplenti Matteo Minghinelli e Roberto D'Ercole, oltre a quella del revisore legale Giuseppe Sbezzo Malfei.

Nel provvedimento viene ricordato che la procedura è stata avviata con l'avviso pubblico dell'8 giugno scorso, pubblicato sull'albo pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia, con scadenza fissata alle ore 12 del 24 giugno per la presentazione delle candidature. L'amministrazione provinciale evidenzia inoltre di aver esaminato i curricula dei candidati nel rispetto della normativa vigente, compresi i criteri relativi alle quote di genere, alla pubblicità e alla trasparenza.