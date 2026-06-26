Fratelli d’Italia Bordighera, al via la campagna tesseramento 2026 (Foto)

Il coordinatore cittadino, Veronica Albanese , sarà a disposizione per fornire informazioni sulle iniziative di Fratelli d’Italia, sull’organizzazione del partito e sulle modalità di adesione.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Bordighera promuove la campagna di tesseramento per il 2026. Domani, sabato 27 giugno, dalle 9 alle 13 , presso il Palazzo del Parco , sarà allestito un gazebo informativo dedicato alla campagna di adesione al partito.

"L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare simpatizzanti, cittadini e tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le attività del movimento e partecipare alla vita del partito" - fa sapere il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Bordighera - "Vi aspettiamo numerosi".