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Politica | 26 giugno 2026, 08:15

Fratelli d’Italia Bordighera, al via la campagna tesseramento 2026 (Foto)

Il coordinatore cittadino, Veronica Albanese, presente al gazebo informativo presso il Palazzo del Parco

Fratelli d’Italia Bordighera, al via la campagna tesseramento 2026 (Foto)

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Bordighera promuove la campagna di tesseramento per il 2026. Domani, sabato 27 giugno, dalle 9 alle 13, presso il Palazzo del Parco, sarà allestito un gazebo informativo dedicato alla campagna di adesione al partito.

Il coordinatore cittadino, Veronica Albanese, sarà a disposizione per fornire informazioni sulle iniziative di Fratelli d’Italia, sull’organizzazione del partito e sulle modalità di adesione.

"L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare simpatizzanti, cittadini e tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le attività del movimento e partecipare alla vita del partito" - fa sapere il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Bordighera - "Vi aspettiamo numerosi".

Elisa Colli

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