Mercato Coperto di Ventimiglia, Confesercenti: «Così abbiamo contribuito a ottenere un equo riparto dei fondi regionali»

Un lavoro di squadra con la Regione Liguria per valorizzare il Mercato Coperto di Ventimiglia e contribuire a un'equa distribuzione delle risorse destinate ai mercati liguri. È questo il bilancio tracciato dalla Confesercenti provinciale di Imperia, che rivendica il ruolo svolto nel confronto con l'assessore regionale Alessio Piana e con il direttore regionale di Confesercenti Andrea Dameri.

Nel corso degli incontri in Regione, Confesercenti ha rappresentato la realtà del Mercato Coperto di Ventimiglia, mettendone in evidenza gli elementi distintivi: il valore storico della struttura, la forte vocazione internazionale, la qualità e la varietà dell'offerta commerciale, oltre alla presenza di oltre 100 imprese. Tra gli aspetti maggiormente sottolineati anche la clientela internazionale che frequenta il mercato e la presenza abituale di importanti protagonisti dell'alta cucina. «Uno per tutti ci piace ricordare la presenza "fissa" tra i banchi e in pescheria di Mauro Colagreco e della sua brigata, star della gastronomia mondiale», evidenzia Confesercenti.

L'associazione ha inoltre rimarcato l'ampiezza dell'offerta merceologica, che spazia dai prodotti a chilometro zero al pescato locale, dai fiori ai prodotti oleari fino agli alimenti della Dieta Mediterranea, considerati un patrimonio di eccellenza del territorio. Un altro elemento valorizzato riguarda la storia del Mercato Coperto, costruito nel 1922 sul terreno donato da Thomas Hanbury e ricordato come il primo mercato coperto d'Europa progettato appositamente per la commercializzazione di fiori, frutta e prodotti alimentari.

«Abbiamo fortemente creduto in questo progetto – conclude Sergio Scibilia – e operato in stretta sintonia con il direttore di Confesercenti regionale, Andrea Dameri, che ci ha offerto l'opportunità di confrontarci con i colleghi liguri e ottenere un riparto equo dei fondi stanziati dalla Regione Liguria. Ora valuteremo con attenzione le proposte che ci sottoporrà l'amministrazione comunale, partecipando al programmato incontro in Comune e portando le nostre idee, nello spirito del bando regionale e in sintonia con gli operatori».

La prossima fase sarà dunque quella del confronto con il Comune di Ventimiglia, durante il quale Confesercenti intende avanzare le proprie proposte per la valorizzazione del Mercato Coperto, coinvolgendo gli operatori economici e mantenendo come riferimento gli obiettivi fissati dal bando regionale.