Liguria, gli eventi estivi sostengono il territorio: 206 iniziative finanziate dalla Regione

Proseguono nel weekend e nella prossima settimana gli appuntamenti sostenuti da Regione Liguria nell'ambito del calendario dedicato agli Eventi Autentici Liguri e alle iniziative per il tempo libero. Tra le manifestazioni in programma figurano eventi distribuiti tra le province di Genova, La Spezia e Savona.

Nel Genovesato, sabato 27 giugno a Sori torna la tradizionale Sagra delle Trofie, con stand gastronomici, musica dal vivo e intrattenimento. Domenica 28 giugno, a Carasco, è in programma la prima Serata sotto le stelle, con stand gastronomici, piatti tipici liguri e serate danzanti all'aperto. A Rapallo, da mercoledì 1 a venerdì 3 luglio, si svolgerà la Festa Patronale in onore di N.S. di Montallegro.

Nello Spezzino, a Cadimare, prosegue dal 26 al 28 giugno la Sagra del Re Muscolo e della Regina Acciuga, accompagnata da vino bianco locale, musica dal vivo e mercatini.

Nel Savonese, infine, da venerdì 3 a domenica 5 luglio, Mioglia ospiterà la Sagra dello gnocco.

"Come Regione Liguria abbiamo stanziato ben 575 mila euro a favore di 206 appuntamenti, di cui 179 Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco e 27 eventi che valorizzano il tempo libero organizzati dalle associazioni territoriali che promuovono attività ricreative e amatoriali nell'ambito della Legge regionale 22/2001", afferma l'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi. "Siamo entrati nel vivo dell'estate in Liguria".