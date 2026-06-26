Bordighera, il Consiglio comunale torna in aula il 9 luglio: dalla surroga di due consiglieri al progetto dell'ex Bel Sit e La Punta

È stato convocato per giovedì 9 luglio alle 15, nella Sala Rossa di Palazzo del Parco, il Consiglio comunale di Bordighera, che si svolgerà in modalità mista, con possibilità di partecipazione in videoconferenza qualora necessario. La seduta si aprirà con due adempimenti istituzionali di particolare rilievo: la surroga di due consiglieri comunali dimissionari e la comunicazione del sindaco relativa alla nomina dei nuovi assessori e all'attribuzione delle deleghe, conseguente al recente riassetto della giunta.

Tra i primi punti in discussione figurano inoltre la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, la nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Sul fronte economico-finanziario, il Consiglio sarà chiamato a esaminare la proposta di proroga straordinaria delle scadenze di pagamento della TARI 2026, oltre all'applicazione della definizione agevolata prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026 per i carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Grande attenzione è attesa soprattutto sul punto dedicato al progetto urbanistico riguardante gli ex alberghi "Bel Sit" e "La Punta", uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni per la città. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla conferma dello svincolo dalla destinazione alberghiera, sull'approvazione del progetto di demolizione, delocalizzazione e ricostruzione con ampliamento, delle opere pubbliche a scomputo e dello schema di convenzione urbanistica. L'intervento è articolato in tre lotti: il primo interessa via dei Colli, con la demolizione dell'ex Hotel Bel Sit e la realizzazione di un parcheggio pubblico; il secondo riguarda via Sant'Ampelio, dove sorgerà un edificio a funzione mista turistico-residenziale con il recupero delle volumetrie degli immobili esistenti; il terzo prevede un ulteriore parcheggio pubblico in via Regina Margherita.

Nella parte finale della seduta spazio anche all'attività di indirizzo e controllo politico. Sarà infatti discussa una mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia sulla proclamazione del lutto cittadino. Chiuderanno i lavori un'interrogazione presentata dai gruppi Fratelli d'Italia e Obiettivo Bordighera, relativa a un incontro con il personale dipendente dell'ente, e un'interpellanza del gruppo Obiettivo Bordighera riguardante la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione delle caditoie e dei tombini.