Ventimiglia, Scajola al 5° Congresso nazionale UIL Frontalieri: "Ascolto, tutele e servizi per chi lavora oltreconfine" (Foto)

L'assessore regionale ai Rapporti con i lavoratori frontalieri e ai Trasporti, Marco Scajola, ha partecipato oggi a Ventimiglia al 5° Congresso nazionale UIL Frontalieri, intervenendo sui principali temi legati alla tutela e alla valorizzazione dei lavoratori oltreconfine.

Nel corso del suo intervento, Scajola ha ripercorso le principali iniziative messe in campo da Regione Liguria a favore dei frontalieri, a partire dalla legge regionale 26 del 2019, che ha introdotto la Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri.

Tra gli interventi promossi dalla Regione figurano i corsi gratuiti di lingua francese dedicati ai lavoratori frontalieri, il contributo che ha consentito di ridurre l'imposizione fiscale per i pensionati frontalieri di Monaco dal 23% al 5% e l'apertura dell'angolo transfrontaliero all'interno del Centro per l'impiego di Ventimiglia, punto di riferimento per informazioni e servizi rivolti a chi lavora o intende lavorare oltreconfine.

"I lavoratori frontalieri rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio e meritano attenzione, ascolto e strumenti concreti di tutela – ha dichiarato l'assessore regionale Marco Scajola –. In questi anni abbiamo costruito un percorso condiviso con associazioni, sindacati e istituzioni che ha portato risultati importanti, dalla nascita della Consulta regionale ai corsi gratuiti di lingua francese, fino all'apertura dell'angolo transfrontaliero di Ventimiglia".

L'assessore ha inoltre evidenziato l'impegno della Regione sul fronte della mobilità transfrontaliera, ricordando l'adeguamento elettrico della stazione ferroviaria di Ventimiglia, che consente l'arrivo dei nuovi treni Rock e Pop sul territorio. Ha inoltre sottolineato il dialogo costante con la Région Sud per il potenziamento dei collegamenti transfrontalieri e la valorizzazione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, anche grazie alla ratifica della convenzione internazionale per la gestione e la manutenzione della tratta.

"Regione Liguria continuerà a essere al fianco dei frontalieri, con l'obiettivo di rafforzare sempre di più opportunità, servizi e tutele per chi ogni giorno contribuisce alla crescita economica e sociale del nostro territorio. Un ringraziamento va alla UIL Frontalieri per il lavoro quotidiano svolto a tutela dei lavoratori e per aver promosso questo importante momento di confronto e condivisione, fondamentale per continuare a costruire insieme risposte concrete alle esigenze di chi opera oltreconfine", ha concluso Scajola.