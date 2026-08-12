Vallecrosia, 1.800 euro per il progetto "Musica a scuola e attività corale" all'Istituto A. Doria

La Giunta comunale di Vallecrosia ha approvato il progetto "Musica a scuola e attività corale", promosso dalla Fondazione Erio Tripodi - Museo della Canzone e rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Doria". La deliberazione, la numero 83, è stata approvata nella seduta del 5 agosto. L'Amministrazione comunale ha previsto un contributo complessivo di 1.800 euro per consentire la realizzazione delle attività. L'iniziativa coinvolgerà non soltanto gli studenti, ma anche le loro famiglie e, più in generale, il territorio. Il progetto si inserisce nelle politiche dell'Amministrazione rivolte a sostenere iniziative di carattere sociale, culturale ed educativo. Particolare attenzione viene riservata alle attività capaci di coinvolgere i minori e le loro famiglie.

La proposta era stata presentata dalla Fondazione Erio Tripodi - Museo della Canzone, con sede in via Roma 108 a Vallecrosia, il 20 dicembre 2025. Il progetto punta a utilizzare la musica e l'attività corale come strumenti di crescita e formazione per gli alunni. Tra gli obiettivi indicati figurano lo sviluppo della percezione sensoriale e della sfera affettiva ed emotiva, insieme al potenziamento delle capacità interpretative ed espressive. L'attività mira inoltre a rafforzare le capacità comunicative, favorendo contemporaneamente socializzazione e integrazione. La Giunta ha sottolineato la valenza educativa dell'iniziativa e il suo ruolo nella diffusione del linguaggio e della cultura musicale. Un percorso considerato anche un arricchimento per le famiglie e per l'intera comunità.

La decisione arriva anche alla luce dei risultati ottenuti con il progetto realizzato lo scorso anno scolastico. L'esperienza aveva registrato la piena partecipazione degli alunni e dei docenti, che avevano manifestato la volontà di proseguire l'attività anche per il nuovo anno scolastico. A sostenere la continuità dell'iniziativa è stato inoltre il parere favorevole espresso dal dirigente dell'Istituto Comprensivo "A. Doria". Per l'Amministrazione comunale, dunque, il progetto rappresenta uno strumento efficace per avvicinare gli studenti alla musica attraverso un'attività condivisa. La dimensione corale viene considerata particolarmente significativa anche per favorire la collaborazione tra i partecipanti. L'obiettivo è sviluppare competenze e sensibilità, creando allo stesso tempo occasioni di socializzazione.

Nel provvedimento, la Giunta evidenzia come le iniziative rivolte ai più giovani possano rappresentare un valore aggiunto per la comunità. L'attività corale viene descritta come un'occasione per stimolare le potenzialità individuali all'interno di un percorso collettivo, coinvolgendo anche il contesto familiare. Il Comune ha quindi accolto favorevolmente la proposta della Fondazione, quantificando in 1.800 euro le risorse necessarie alla realizzazione del progetto. Il contributo sarà destinato alle attività previste nell'ambito dell'iniziativa rivolta agli alunni dell'Istituto Comprensivo. La deliberazione ha ricevuto i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Sociale e del responsabile del Servizio Ragioneria. La votazione della Giunta è stata unanime e favorevole, con il provvedimento dichiarato immediatamente eseguibile.

Con la nuova approvazione, "Musica a scuola e attività corale" si prepara quindi a proseguire il proprio percorso nelle scuole di Vallecrosia. Una continuità che punta a mantenere la musica al centro di un'esperienza educativa, formativa e di aggregazione.