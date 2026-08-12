Ospedale unico di Taggia, la Corte dei Conti accende i riflettori: 430 mln, accordo INAIL ancora da definire ancora

Il futuro Ospedale unico di Arma di Taggia torna al centro dell'attenzione attraverso la relazione della Corte dei Conti sul bilancio 2025 della Regione Liguria. Un passaggio particolarmente significativo perché mette nero su bianco lo stato dell'iter e, soprattutto, le questioni ancora aperte sul fronte finanziario. Il progetto è inserito nel più ampio programma di investimenti dell'INAIL per l'edilizia sanitaria ligure, ma la convenzione necessaria per rendere operativo il finanziamento non è ancora stata sottoscritta. Nel frattempo la Regione ha avviato interlocuzioni con l'Istituto e sta valutando anche una strada alternativa. Si tratta del partenariato pubblico-privato, soluzione che potrebbe cambiare in parte il percorso immaginato negli ultimi anni per arrivare alla realizzazione del nuovo nosocomio provinciale.

Secondo quanto ricostruito dalla magistratura contabile, per rientrare nel budget complessivo degli investimenti sanitari e dare priorità a interventi ritenuti più avanzati, come il Galliera di Genova e il Santa Corona, la Regione aveva proposto una rimodulazione del finanziamento destinato a Taggia, portandolo a 356.844.278 euro. Una scelta legata anche alla necessità di procedere a un approfondimento tecnico-economico del progetto, in parallelo con lo sviluppo della variante urbanistica. Nel dicembre 2024 l'ASL 1 ha quindi approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, mantenendo come riferimento economico un intervento da 371,8 milioni di euro. A questa cifra devono essere aggiunti circa 58 milioni per arredi e attrezzature, comprensivi di IVA e oneri, facendo lievitare ulteriormente il valore complessivo dell'operazione.

Sul fronte delle risorse pubbliche, la Corte dei Conti evidenzia la disponibilità di 47 milioni di euro derivanti dalla legge 145/2018, assegnati alla Liguria attraverso il decreto del Ministero della Salute del 16 luglio 2021. Si tratta di somme che potrebbero essere erogate tra il 2027 e il 2033, ma previa sottoscrizione di uno specifico accordo con il Ministero. Per quanto riguarda invece il finanziamento principale, l'opera è stata inserita nel programma di investimenti INAIL per 356,8 milioni di euro, sulla base dei provvedimenti del 2024. Anche in questo caso, però, l'effettiva disponibilità delle risorse è subordinata alla stipula di una convenzione. Ed è proprio questo uno dei nodi messi in evidenza dalla relazione della Corte dei Conti.

Nel corso del 2025 la Regione Liguria ha avviato con INAIL le interlocuzioni preliminari previste dall'articolo 15 della legge 241/1990, con l'obiettivo di arrivare alla definizione di un accordo. La relazione rileva però che, allo stato considerato, non era ancora stata condivisa una bozza di convenzione. Parallelamente, Palazzo regionale ha iniziato a prendere in considerazione il ricorso al partenariato pubblico-privato per realizzare l'opera. Una prospettiva che nel 2026 è diventata concreta con la pubblicazione dell'avviso per raccogliere proposte di PPP. Il bando è stato pubblicato il 19 giugno, con scadenza fissata al 1° settembre, e ha già suscitato le perplessità del consigliere regionale Enrico Ioculano, che ha contestato i 74 giorni concessi per predisporre proposte estremamente complesse.

La cronistoria dell'Ospedale unico parte da molto più lontano. Secondo la ricostruzione pubblicata da Sanremonews, sono ormai circa vent'anni che nel Ponente si parla di un nuovo grande ospedale provinciale. Un primo studio di fattibilità risale al 2007, mentre negli anni successivi il progetto ha attraversato diverse revisioni e differenti ipotesi finanziarie e progettuali. Nel 2021 l'iter aveva compiuto un passo importante con l'avvio della procedura urbanistica e con l'individuazione dell'area a nord della stazione ferroviaria di Taggia. In quell'occasione erano già stati individuati 321 mappali interessati dalle future procedure di esproprio, mentre il costo stimato dell'opera era ancora indicato in circa 225 milioni di euro.

Il progetto è poi entrato nella fase decisiva sul piano urbanistico. Nel novembre 2023 il Consiglio comunale di Taggia ha approvato la variante urbanistica che ha definitivamente individuato l'area destinata al nuovo nosocomio, a nord della stazione ferroviaria. Il lotto complessivo è di circa 130mila metri quadrati, con una superficie edificata prevista di oltre 86mila metri quadrati e un volume di circa 432.600 metri cubi. Nel progetto sono comprese anche importanti opere accessorie: viabilità, parcheggi, adeguamenti idraulici, collegamenti con la rete fognaria e il depuratore, infrastrutture energetiche e un impianto fotovoltaico. Il quadro economico era già arrivato a circa 372 milioni di euro.

Nel dicembre 2024 è arrivato un altro passaggio formale con l'approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, che ha mantenuto il riferimento economico di 371.844.278,55 euro. Il documento non rappresentava ancora la configurazione definitiva dell'ospedale, ma forniva la base per le successive scelte progettuali. La struttura è pensata come DEA di primo livello e polo ospedaliero di riferimento per l'intera provincia, destinato a sostituire progressivamente i presidi di Sanremo e Imperia, mentre Bordighera manterrebbe il proprio ruolo ospedaliero.

Le dimensioni previste spiegano anche la complessità dell'intervento. Il progetto illustrato nel 2024 prevede 618 posti letto, di cui 474 per acuti e 76 per riabilitazione e lungodegenza, oltre alle altre dotazioni. Sono previsti un Pronto Soccorso, almeno sette sale operatorie, cinque sale per l'endoscopia, un blocco parto, tre TAC, due risonanze magnetiche, quattro sale angiografiche e un articolato sistema di laboratori. La struttura dovrebbe inoltre essere dotata di circa 1.700 posti auto ed eliporto. Un vero nuovo polo sanitario provinciale, dunque, per il quale la dimensione dell'investimento e la complessità delle procedure rendono particolarmente delicato ogni passaggio.

Ad aprile 2025 il commissario straordinario dell'ASL 1 Silvio Falco aveva fatto il punto sull'iter, sottolineando come il progetto fosse finalmente entrato nella fase della progettazione, dopo un'attesa durata due decenni. All'epoca veniva indicata una disponibilità di circa 371 milioni di provenienza INAIL, con una stima di circa 20 milioni per la progettazione e 15 milioni per gli espropri. Ma già nell'estate dello stesso anno il tema dei finanziamenti era tornato al centro del dibattito politico, dopo la rimodulazione delle risorse INAIL a favore di interventi ritenuti più avanzati.

Oggi, alla luce della relazione della Corte dei Conti e degli ultimi sviluppi, il progetto non è fermo, ma il percorso appare ancora tutt'altro che concluso. Da una parte ci sono i documenti di programmazione, la variante urbanistica, il progetto di fattibilità e l'inserimento nel piano INAIL; dall'altra restano da definire gli accordi finanziari e il modello definitivo di realizzazione. E proprio il ricorso al partenariato pubblico-privato rappresenta la novità più recente di una storia iniziata nel 2007 e attraversata da continui aggiornamenti. Il nuovo ospedale del Ponente resta quindi una delle opere sanitarie più importanti e attese della Liguria, ma la strada per trasformare il progetto in un cantiere concreto passa ancora da diversi snodi finanziari, amministrativi e progettuali.