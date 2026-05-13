ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 13 maggio 2026, 14:35

"Da 75 a soli 16 alberghi in quarant’anni, la rotta va invertita": Obiettivo Bordighera presenta il piano per il rilancio turistico

"Soggiorni agevolati per la terza età, politiche fiscali mirate per i nuovi alberghi e un modello di 'Senior Living' per attrarre visitatori tutto l’anno", dice il candidato sindaco Davide Sattanino

&quot;Da 75 a soli 16 alberghi in quarant’anni, la rotta va invertita&quot;: Obiettivo Bordighera presenta il piano per il rilancio turistico

"Nel 1985 Bordighera disponeva di 75 strutture ricettive tra alberghi e pensioni. Dati registrati nel 2025 ne indicavano ormai più solo 16. Un crollo dell’80% in quarant’anni che racconta meglio di qualsiasi discorso la fragilità dell’economia ricettiva locale. Senza alberghi mancano ospiti con capacità di spesa, mancano posti di lavoro stabili e l’indotto per i commercianti. Invertire questa tendenza è una delle priorità assolute che intende sanare il nostro gruppo civico" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino.

"Il percorso da seguire non è attendere che la questione si risolva da sola ma creare le condizioni perché accada" – spiega Sattanino - "Il turismo a Bordighera deve diventare un’attività che funzioni dodici mesi l’anno, non solo d’estate. La destagionalizzazione è fondamentale".

Obiettivo Bordighera propone, ad esempio, "soggiorni invernali per la terza età. Da ottobre a marzo, offerte alberghiere mirate a persone over 65 in collaborazione con alberghi, associazioni e centri civici. Un calendario settimanale di attività (camminate, visite al patrimonio locale, eventi culturali, momenti di socializzazione) fruibile anche dai residenti. Una proposta che aiuta il turismo e la stessa comunità.

"E’ importante proseguire e migliorare le agevolazioni tributarie comunali per chi avvia una nuova attività o riqualifica strutture ricettive. Occorrono incentivi specifici inseriti nei bandi per le concessioni demaniali. Obiettivo, rendere conveniente investire a Bordighera, non altrove" - sottolinea Obiettivo Bordighera - "Bordighera è avvantaggiata da un clima favorevole, possiede peculiarità storiche e culturali d’eccellenza, la tranquillità che le strutture di 'Senior Living' cercano. Vogliamo interessare al progetto le società specializzate per realizzare in città un modello di co-housing per anziani ancora indipendenti: residenze con spazi comuni, servizi condivisi e assistenza medica. Una struttura che attrarrebbe clientela europea e garantirebbe lavoro qualificato. E’ necessario anche coordinare l’offerta turistica utilizzando una figura professionale specifica, il Destination manager, che operi in collaborazione con il Tavolo del Turismo, gli albergatori e le associazioni di categoria in modo da costruire un calendario eventi e generare proposte competitive tutto l’anno".

"Troppi alberghi chiusi, vetrine storiche che hanno sigillato i battenti – commenta Davide Sattanino – "Abbiamo vissuto il silenzio invernale che comporta Bordighera senza turisti. Mi sono candidato proprio per questo motivo. Bordighera può e deve tornare ai fasti del passato, una città viva. Come albergatore sono ben conscio che i numeri non mentano. Sono le persone a produrli. Bordighera può tornare a essere una destinazione turistica importante tutto l’anno. Occorrono visione, competenza specifica e volontà di agire. Obiettivo Bordighera le rappresenta tutte e tre".

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I.P.E.

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