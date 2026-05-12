Bordighera, Sattanino replica al Comitato cittadino: “Le risposte erano già nel nostro programma”

Il candidato sindaco Davide Sattanino interviene pubblicamente dopo la diffusione dei manifesti del Comitato Cittadino di Bordighera con le sei domande rivolte ai candidati alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

“Perchè i membri del comitato non hanno preso il tempo di leggere il nostro programma? Perché non hanno accolto l’invito a partecipare alla presentazione pubblica del programma che abbiamo fatto il 29 Aprile nella Sala Rossa del Palazzo del Parco? Avrebbero trovato risposte immediate alle loro domande”, dichiara Sattanino.

“Le domande del Comitato Cittadino affisse ai muri di Bordighera a pochi giorni dalla fine della campagna elettorale non hanno più l’opportunità di influenzare i programmi. Possono solo rappresentare una provocazione, ma poiché sono domande legittime e importanti possono essere utili a mettere in luce le differenze tra i programmi”, aggiunge il candidato sindaco.

Sattanino ha quindi risposto punto per punto ai quesiti posti dal Comitato, richiamando i contenuti del programma elettorale della lista Obiettivo Bordighera.

Sul tema del lungomare e della vista mare, il candidato afferma: “Questa domanda si riferisce presumibilmente alle ‘villette’ che alcuni stabilimenti balneari hanno costruito sul lungomare ad uso ristoranti. A pag 26, dichiariamo l’impegno a ‘tutelare il valore paesaggistico del lungomare’ e indichiamo che ‘qualsiasi nuova struttura dovrà essere di minimo impatto sulla visione del mare e della costa, e comunque di volumetria minore rispetto a quella che eventualmente sostituisce’”.

Per quanto riguarda il porto, Sattanino precisa: “Il porto rimarrà pubblico. Non abbiamo scritto sul futuro strutturale del porto nel programma perché ad oggi non c’è un progetto depositato in Comune, e qualsiasi tipo di intervento avrebbe un importante costo ambientale. I pro e i contro di un ampliamento potranno essere valutati solo nel contesto di un progetto specifico portato anche alla valutazione pubblica”.

Sul patrimonio pubblico cittadino la posizione espressa è netta: “Tutto rimarrà pubblico, con precisi utilizzi indicati rispettivamente alle pagine 23, 10, 17”.

In merito al nuovo Piano Urbanistico Comunale, Sattanino sottolinea: “Come indicato alle pagine 8 e 25 del programma il PUC sarà preceduto da un Piano del Verde inteso a tutelare le aree verdi e ad aumentarle ove possibile”.

Anche il tema dei giovani e delle opportunità sul territorio viene affrontato dal candidato: “Le istanze dei giovani sono state a cuore per anni a diversi candidati della lista di Obiettivo Bordighera. In relazione alle domande specifiche del Comitato gli impegni sono documentati a pag. 20 del programma”.

Infine, su legalità, trasparenza e partecipazione, Sattanino richiama le proposte contenute nel programma elettorale: “Pagina 16 del programma propone il ‘riassunto sociale’ mensile delle deliberazioni di Giunta quale sistematico meccanismo di trasparenza, e l’impegno alla partecipazione dei cittadini alle scelte per grandi opere, ribadito nella premessa del capitolo sul PUC a pagina 25”.

Il candidato sindaco conclude con un invito rivolto agli elettori: “Invitiamo i cittadini che hanno un sincero interesse a conoscere in dettaglio gli impegni dei diversi candidati Sindaci per il futuro di Bordighera a leggere i programmi piuttosto che affidarsi a promesse reinventate ogni giorno. E li aspettiamo il 20 Maggio alle ore 18:00 al nostro Comizio in Piazza della Stazione”.