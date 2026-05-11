Navette elettriche, parcheggi e mobilità sostenibile per muoversi a Bordighera senza stress. Sattanino: "Soluzioni concrete"

Navette elettriche, parcheggi e mobilità sostenibile per muoversi a Bordighera senza stress. E' la proposta di Obiettivo Bordighera, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, per sanare varie questioni da tempo oggetto di polemiche e dibattiti.

"E’ indispensabile introdurre progressivamente un servizio di navette elettriche che colleghino le diverse zone della città" – dice il candidato sindaco Davide Sattanino - "Nei mesi estivi e nei fine settimana occorre che lo stesso servizio sia potenziato anche sul lungomare. Le navette dovranno collegare nelle ore serali, e durante gli eventi di maggior rilievo, anche il paese alto con il centro città. In tal modo si ridurrà il transito viario verso Bordighera alta. Chi soggiorna in città nei periodi di maggior afflusso turistico è ben conscio di quanto sia impegnativo cercare parcheggio. Stesso discorso per chi vive qui, quante difficoltà si devono affrontare per attendere un autobus che non arriva o percorrere marciapiedi spesso fatiscenti".

Sattanino intende concretizzare anche il parcheggio interrato in piazza Garibaldi del quale già si era discusso in Comune con una società. "Utile per i residenti, per i clienti delle varie attività commerciali presenti in zona, compreso il mercato coperto, ma, soprattutto, per intercettare il transito viario che proviene da nord e da est ed evitare che si concentri poi nelle vie del centro. Soluzione analoga deve essere attuata anche per il piazzale Zaccari".

Obiettivo Bordighera è pronto a valutare anche la fattibilità tecnico-economica per realizzare un parcheggio interrato sulla Spianata del Capo. "E’ indispensabile rendere finalmente fruibili anche i mille metri quadrati di parcheggio interrato situati in via Falcone, Borsellino e scorte" – dice Sattanino – "Così come va incentivato l’utilizzo dei parcheggi interrati già esistenti: il tennis centro e la parte interrata del mercato coperto. La mobilità ciclopedonale non deve ritenersi secondaria. Vanno attivati progetti con le scuole e le associazioni che consentano di attuare il cosiddetto 'Pedibus' che interessa i bambini. Va anche completato il collegamento ciclopedonale che dalla galleria ferroviaria in disuso situata nella parte retrostante piazza Guggenheim connette il lungomare con il porto turistico. Anche il servizio di Riviera trasporti necessita di interventi migliorativi. Assurdo che i bordigotti e i nostri turisti si ritrovino senza possibilità di mezzi urbani di trasporto in determinate giornate ed orari. Così come deve essere aggiornato il regolamento dei taxi in accordo con gli operatori".

Sattanino si dice pronto ad amministrare Palazzo Garnier con lo stesso impegno e rigore di un’azienda complessa che necessita di attenzione. "La questione mobilità si risolve con soluzioni concrete, non con promesse vaghe" – conferma - "Una città accessibile è una città più viva, maggiormente sicura e più attrattiva. Transitare meglio per Bordighera non deve considerarsi un lusso: è una condizione di base per la qualità della vita di residenti e visitatori".