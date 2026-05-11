Sanremo, tra una settimana torna il consiglio comunale tra Casinò, demanio e piano facciate

Il prossimo consiglio comunale di Sanremo, per lunedì 18 maggio, si preannuncia particolarmente ricco di temi e destinato a toccare diversi dossier rilevanti per la città. All’ordine del giorno figurano infatti la discussione sulle quote “ante riparto” del Casinò, le modifiche al Pud per il piano facciate, la questione del demanio marittimo con la riorganizzazione del Lido Imperatrice e le interpellanze che saranno presentate nei prossimi giorni.

Al centro della discussione resta il tema della possibile redistribuzione delle risorse generate dalla casa da gioco, con il Comune di Sanremo deciso a difendere il proprio ruolo esclusivo nella gestione e nell’utilizzo dei proventi, a fronte delle richieste provenienti da altri Comuni della provincia e sostenute da una parte del dibattito politico. Il consiglio comunale rappresenterà dunque un momento chiave per chiarire gli indirizzi dell’amministrazione e verificare gli equilibri interni alla minoranza, anche alla luce delle recenti frizioni tra Forza Italia cittadino e Fratelli d’Italia imperiese. Sullo sfondo resta una partita complessa, che coinvolge non solo aspetti economici – con oltre 10 milioni di euro annui in gioco – ma anche una più ampia visione del rapporto tra capoluogo e territorio provinciale.

Accanto a questo tema, l’aula sarà chiamata a esaminare le modifiche al Pud per il piano facciate, passaggio importante per gli interventi sul fronte urbano e turistico della città. Spazio anche alla questione del demanio marittimo, recentemente interessata da un cambio di rotta legato alla riorganizzazione del Lido Imperatrice. A completare la seduta, le interpellanze che verranno depositate nei prossimi giorni, destinate ad arricchire ulteriormente il confronto politico in consiglio.