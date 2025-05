Sport all'aria aperta a Vallecrosia, Stefano Fullone: "Mappati i sentieri outdoor e realizzato un video promozionale" (Foto e video)

Sport all'aria aperta e turismo green. Con la mappatura dei sentieri outdoor Vallecrosia desidera offrire percorsi naturali accessibili e fruibili da tutti, sia cittadini che turisti.

"Una bella iniziativa di cui ci siamo occupati è quella della mappatura dei sentieri outdoor" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza Stefano Fullone - "Stavamo per iniziare anche un progetto di ripristino e cura dei sentieri per fare in modo che siano sempre puliti e percorribili".

"Abbiamo diversi percorsi sia da trekking che per mountain bike da valorizzare e tutelare rendendoli visibili con la cartellonistica e in parte siamo riusciti a farlo" - dice Fullone - "Abbiamo realizzato pure un video promozionale per attrare sempre di più gli appassionati del settore ma anche gli amanti delle passeggiate per favorire così lo sviluppo degli sport all’aria aperta e del turismo green".