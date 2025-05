Rosa autoctona, Stefano Fullone: "Vallecrosia aveva una fabbrica per la distillazione di essenze da profumo" (Foto e video)

"Vallecrosia aveva una fabbrica per la distillazione di essenze da profumo. Prima di occuparsi di un paese bisogna conoscerne la storia" - dice il consigliere comunale a Vallecrosia Stefano Fullone.

"Ho seguito una ricerca storico-culturale insieme al professore universitario, Alessandro Giacobbe, per conoscere quali fossero le attività che hanno dato il via allo sviluppo economico del nostro territorio" - racconta Fullone - "Il vecchio edificio che oggi ospita la scuola Andrea Doria nasce come fabbrica per la distillazione di essenze da profumo, principalmente dai petali di rosa".

"A Vallecrosia c'è ancora una vecchia coltivazione di rosa autoctona, la famosa rosa di maggio che è molto profumata" - sottolinea Fullone - "Una ricerca che ci ha permesso di conoscere una parte di quelle che sono le nostre radici dal punto di vista storico-culturale ma anche dal punto di vista del marketing".