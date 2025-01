Controesodo senza problemi sulle direttrici che portano al Nord: nessuna coda sulla A10 Genova-Ventimiglia

E’ un controesodo senza problemi, quello che si sta svolgendo in queste ore. Il cattivo tempo o, più probabilmente una serie di partenze scaglionate, sta garantendo una normale viabilità sulle autostrade che portano al Nord.

Tra Ventimiglia e Savona la situazione è assolutamente tranquilla con qualche saltuario incolonnamento allo svincolo con la A6 che porta in Piemonte. Qualche coda in più anche attorno al nodo autostradale genovese e, sulla A26 per ci viaggia verso Piemonte e Lombardia.

Un piccolo incidente si è registrato tra Ventimiglia e Bordighera in direzione Genova nel primo pomeriggio. Fortunatamente non si sono registrati feriti ed il traffico non ha subito particolari rallentamenti.

Chi sta rientrando a casa dopo gli ultimi giorni di vacanza sulla riviera di Ponente è accompagnato da una fastidiosa pioggia. Nevischia a tratti sulla A6 Savona-Torino, sulla A6 Genova-Gravellona e sulla A7 Genova-Milano. Nevica sulle stazioni sciistiche del basso Piemonte. Nel corso della notte il tempo però migliorerà.