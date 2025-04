Mobilitazione di soccorsi, oggi, in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia per un incidente stradale che sembra aver coinvolto un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti un'Alfa 3 e la Croce Verde Intemelia.

Non si conoscono ancora le dinamiche esatte dell'incidente, al vaglio della polizia, ma, secondo alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi e aiutato il ferito, sembrerebbe che un'auto abbia toccato una moto facendo cadere a terra un ragazzo a bordo del veicolo a due ruote.