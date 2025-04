Sanremo: crack nascosto in bocca, i Carabinieri arrestano un 37enne senegalese per spaccio di droga

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato un altro straniero per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

L’uomo, 37enne senegalese e pregiudicato, era stato notato mentre parlava con un’altra persona nei pressi di via Morardo. Da una prima ispezione degli indumenti e delle suppellettili lo straniero sembrava pulito ma, dopo una breve conversazione, i due Carabinieri si sono accorti che parlava in modo strano e presentava due strani rigonfiamenti ai lati delle guance.

Vistosi ormai scoperto, l’uomo ha quindi consegnato ai militari ben diciotto involucri che aveva in bocca e contenenti altrettante dosi di crack, droga che come noto viene ricavata dalla cocaina e dagli effetti particolarmente devastanti per chi ne fa uso inalandola dopo averne surriscaldato i cristalli.