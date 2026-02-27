Sanremo, invasione per la serata dei duetti: stazione presa d’assalto nonostante gli scioperi, e domani? (Foto)

Sanremo si riempie ancora. Nel giorno della serata dei duetti del Festival di Sanremo, la città ha registrato un nuovo picco di presenze, con la stazione ferroviaria che nelle ultime ore ha visto un flusso costante di arrivi. Nonostante l’annuncio degli scioperi nel settore dei trasporti, i treni in arrivo hanno scaricato centinaia di persone pronte a vivere dal vivo uno degli appuntamenti più attesi della settimana festivaliera. Valigie, trolley, gruppi di amici e famiglie: il copione è quello delle grandi occasioni.

Una situazione che ricalca quanto già accaduto nella giornata precedente. Già nel pomeriggio di ieri, infatti, Sanremo si era lentamente riempita, con le vie attorno al Teatro Ariston e piazza Colombo sempre più affollate, fino al sold out definitivo registrato in queste ore tra hotel, case vacanza e strutture ricettive dell’intero comprensorio. La serata dei duetti rappresenta tradizionalmente uno dei momenti di maggiore richiamo: ai trenta Big in gara si aggiungono ospiti e artisti di primo piano, moltiplicando l’attenzione dei fan e aumentando l’effetto calamita sulla città.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: centro storico pieno, lungomare animato, varchi di accesso presidiati e un continuo movimento tra Ariston, piazza Colombo e le location del Festival diffuso. Sanremo, ancora una volta, dimostra di saper assorbire l’onda lunga dell’evento. E mentre la finale si avvicina, la sensazione è che il fine settimana possa registrare numeri ancora più importanti. E chissà cosa accadrà domani.