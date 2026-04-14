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Cronaca | 14 aprile 2026, 16:42

Falsi Sms per la Tari, il Comune di Taggia avverte: "Messaggi ingannevoli, prestate attenzione"

Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS, sui propri cellulari, relativi a presunte irregolarità nei pagamenti della TARI.

Falsi Sms per la Tari, il Comune di Taggia avverte: &quot;Messaggi ingannevoli, prestate attenzione&quot;

Il Comune di Taggia chiarisce che le comunicazioni in oggetto non provengono dall’ente, e pertanto consiglia di prestare la massima attenzione. L’amministrazione comunale invita a non dar seguito a questi messaggi ingannevoli al fine di non cadere in possibili truffe.

Dal comune viene consigliato di non rispondere, non cliccare eventuali link e non fornire dati personali. In caso di dubbio si consiglia di chiamare il numero 0184 476222 chiedendo di parlare con l’Ufficio Tributi del Comune di Taggia, al fine di ricevere delucidazioni.

Redazione

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