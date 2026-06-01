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Cronaca | 01 giugno 2026, 18:55

Taggia, escursionista di 70 anni scivola sulla mulattiera per Castellaro: soccorsa dai Vigili del Fuoco e portata in ospedale (Foto)

L'allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro della donna. Sul posto anche la Croce Verde di Arma

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi lungo la mulattiera che collega Castellaro a Taggia, dove una donna di circa 70 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta. Poco dopo le 15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, supportata dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), è intervenuta per raggiungere l'escursionista, che era scivolata nella tarda mattinata lungo il sentiero riportando escoriazioni agli arti.

A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendola rientrare all'orario previsto, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. "La donna non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare le ricerche da parte dei familiari", riferiscono le informazioni raccolte sul posto. Presenti anche i volontari della Croce Verde di Arma, insieme all'auto india della Verde Intemelia (che da oggi e a Taggia dalle 8 alle 20). Una volta raggiunta, l'infortunata è stata stabilizzata dal personale sanitario direttamente sul sentiero.

Successivamente i soccorritori hanno provveduto al trasporto della donna fino al paese, dove è stata affidata all'equipaggio di un'ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale per accertamenti e cure. L'intervento si è concluso nel pomeriggio dopo il recupero in sicurezza dell'escursionista e il suo affidamento ai sanitari.

Carlo Alessi

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