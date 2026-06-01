Taggia, escursionista di 70 anni scivola sulla mulattiera per Castellaro: soccorsa dai Vigili del Fuoco e portata in ospedale (Foto)

Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi lungo la mulattiera che collega Castellaro a Taggia, dove una donna di circa 70 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta. Poco dopo le 15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, supportata dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), è intervenuta per raggiungere l'escursionista, che era scivolata nella tarda mattinata lungo il sentiero riportando escoriazioni agli arti.

A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendola rientrare all'orario previsto, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. "La donna non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare le ricerche da parte dei familiari", riferiscono le informazioni raccolte sul posto. Presenti anche i volontari della Croce Verde di Arma, insieme all'auto india della Verde Intemelia (che da oggi e a Taggia dalle 8 alle 20). Una volta raggiunta, l'infortunata è stata stabilizzata dal personale sanitario direttamente sul sentiero.

Successivamente i soccorritori hanno provveduto al trasporto della donna fino al paese, dove è stata affidata all'equipaggio di un'ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale per accertamenti e cure. L'intervento si è concluso nel pomeriggio dopo il recupero in sicurezza dell'escursionista e il suo affidamento ai sanitari.