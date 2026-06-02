Sanremo, cerca di uscire dalla fila in galleria senza disturbare e cade: attimi di apprensione al Casinò (Foto)

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove era in corso il tradizionale concerto dell’Orchestra Sinfonica organizzato nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno spettatore che si trovava seduto nelle ultime file della galleria avrebbe tentato di lasciare il proprio posto senza disturbare gli altri presenti. Nel farlo avrebbe scavalcato l’ultimo gradone, perdendo però l’equilibrio e cadendo.

L’uomo avrebbe riportato un infortunio che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto è infatti giunta un’ambulanza del 118, mentre all’interno del teatro si vivevano attimi di preoccupazione.

L’accaduto ha inevitabilmente portato all’interruzione del concerto. In un primo momento, infatti, non era chiara la natura di quanto successo e tra il pubblico si sono vissuti alcuni minuti di incertezza prima che la situazione venisse compresa e gestita dal personale presente. I sanitari hanno prestato le prime cure allo spettatore direttamente all’interno della struttura prima del successivo trasferimento per gli accertamenti del caso.

(Foto di Erika Bonazinga)