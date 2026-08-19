Liguria, torna il maltempo: allerta gialla per temporali sul centro-levante, Imperiese in verde

Dopo le giornate segnate dal grande caldo, il tempo è pronto a cambiare sulla Liguria. L'arrivo di correnti atlantiche più fresche in quota determinerà un progressivo aumento dell'instabilità e Arpal ha emesso per domani, giovedì 20 agosto, un'allerta gialla per temporali sul centro-levante della regione, valida dalle 10 alle 23.59.

L'allerta interessa le zone B, C ed E, mentre il Ponente e l'Imperiese, compresi nella zona A, restano in verde. Verde anche la zona D. Per la provincia di Imperia, dunque, al momento non è stata emessa alcuna allerta meteorologica, anche se il quadro generale sarà caratterizzato da una crescente instabilità e da una forte incertezza sulla localizzazione dei fenomeni più intensi.

Il deterioramento delle condizioni meteorologiche è previsto a partire dalla mattinata di domani, quando sulla regione potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità.

Non si tratterà, secondo quanto spiegato da Arpal, del passaggio di una perturbazione ben organizzata. Proprio questa caratteristica rende più difficile stabilire in anticipo dove e quando potranno svilupparsi i fenomeni più intensi, con una significativa incertezza sia sulle tempistiche sia sulla loro precisa localizzazione.

A preoccupare è soprattutto la quantità di energia e umidità disponibile nell'atmosfera, definita notevole da Arpal. Uno scenario che potrebbe favorire fenomeni localmente significativi, con piogge forti e accumuli elevati concentrati in poco tempo.

Non è esclusa inoltre la possibilità di grandinate di piccole o medie dimensioni. Lungo la costa e in mare aperto potrebbero verificarsi anche fenomeni vorticosi, comprese trombe marine. È proprio l'elevata probabilità di temporali, anche di forte intensità, ad aver portato all'emissione dell'allerta gialla sulle tre zone del centro-levante.

Per quanto riguarda il Ponente ligure, la mappa diffusa da Arpal mantiene dunque il livello verde. La zona A, che comprende il territorio imperiese, non è interessata dall'allerta gialla di giovedì, così come la zona D. La situazione dovrà comunque essere seguita nelle prossime ore alla luce dell'instabilità prevista sull'intera regione e, soprattutto, dell'evoluzione meteorologica attesa successivamente.

La fase di maltempo, infatti, potrebbe non esaurirsi con la giornata di domani. Dopo una probabile breve tregua delle precipitazioni tra la serata e la notte di giovedì, Arpal segnala già la possibilità di un nuovo peggioramento per venerdì.

In questo secondo passaggio sono previste piogge che potrebbero risultare anche intense, alle quali potrebbe aggiungersi una mareggiata. Uno scenario che sarà definito con maggiore precisione attraverso i prossimi aggiornamenti, quando sarà possibile valutare meglio intensità e distribuzione dei fenomeni sul territorio regionale.