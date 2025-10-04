Confartigianato Imperia celebra 80 anni al Casinò di Sanremo: “Un traguardo che guarda al futuro” (Foto e video)

Un anniversario che è anche un simbolo di resilienza, radici profonde e futuro condiviso. Oggi pomeriggio il Teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato la cerimonia per gli 80 anni di Confartigianato Imperia, appuntamento che ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti nazionali e locali e centinaia di artigiani provenienti da tutta la provincia.

Ad aprire la giornata, i saluti della presidente Donatella Vivaldi, che ha ricordato come l’associazione sia stata per decenni “un punto di riferimento per generazioni di piccole imprese, accompagnandole con servizi, progetti e rappresentanza”.

Le istituzioni al fianco degli artigiani. Tra gli ospiti, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha sottolineato i passi avanti compiuti dal governo sul fronte della semplificazione: “Così come l’artigianato ha saputo innovarsi, anche la Pubblica amministrazione sta guidando il processo di trasformazione per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze di cittadini e imprese. Abbiamo semplificato circa 400 procedure e stanziato 100 milioni di euro per rendere interoperabili le piattaforme tecnologiche degli sportelli SUAP, punti di contatto fondamentali per imprese e professionisti”. Zangrillo ha inoltre annunciato l’attivazione del portale Italia Semplice, che consente di monitorare settore per settore l’andamento delle riforme.

Al suo fianco l’assessore regionale Marco Scajola, che ha rimarcato l’impegno della Liguria: “Gli 80 anni di Confartigianato Imperia sono un traguardo straordinario. Rivolgo i miei complimenti a tutti gli associati e in particolare ai premiati. La presenza del ministro Zangrillo dimostra l’importanza di questa realtà. Come Regione Liguria siamo al fianco di chi fa impresa: con il bonus commercio e artigianato abbiamo accolto oltre 400 domande, stanziando 5 milioni di euro grazie al Fondo Sociale Europeo per incentivare l’attività artigianale e il lavoro”.

Le voci di Confartigianato. Barbara Biale, vicepresidente di Confartigianato Imperia, ha messo al centro i temi di prospettiva: “È un bellissimo momento, siamo qui per ringraziare tutti i nostri associati, sia chi ci accompagna da più tempo sia chi ha incarichi di rappresentanza. Volevamo offrire loro un’occasione di confronto con nomi di rilievo nazionale, per capire insieme quali scenari ci attendono: dall’intelligenza artificiale ai nuovi mestieri, fino ai cambiamenti geopolitici e commerciali. Le nostre imprese restano radicate nella tradizione e nella creatività artigianale, ma devono saper cogliere le innovazioni e trovare nuovi mercati. La forza del nostro Paese è sempre stata la flessibilità e la capacità di adattarsi”.

Un messaggio raccolto e rilanciato dal presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli: “Parlare di artigiani significa parlare di persone, di imprenditori con grandi tradizioni e valori, ma anche connessi al presente. L’intelligenza artificiale per noi non è un fine, ma un mezzo: elimina i lavori ripetitivi e lascia spazio a ciò che ci distingue nel mondo, la creatività, l’unicità, la personalizzazione, il made in Italy. Questo compleanno non è un punto di arrivo, ma di partenza. Vogliamo investire su due strumenti chiave: la formazione e l’aggregazione, per preparare gli imprenditori a un mercato che non è più solo locale, ma globale”.

Tavola rotonda e riconoscimenti. Il momento centrale della giornata è stato la tavola rotonda con Granelli, il professor Giulio Sapelli e il direttore de La Stampa Andrea Malaguti, moderata dal giornalista e conduttore Federico Quaranta. Un dialogo intenso sulle sfide dell’economia contemporanea, che ha offerto spunti preziosi per gli artigiani presenti.

La cerimonia si è conclusa con il conferimento dei riconoscimenti alla fedeltà associativa: 150 associati premiati per aver condiviso e sostenuto il percorso di Confartigianato negli anni, testimoni di un legame duraturo e di un impegno che ha contribuito alla crescita collettiva del territorio.

Per la fedeltà associativa sono stati premiati, tra i presenti, Mauro Alberucci, Mario Amanzi, Michele Aurigo, Mauro Barone, Simonetta Basso, Stefano Benza, Piero Bonfanti, Raffaele Borgese, Piero Briano, Paolo Buffa, Maurizio Caparelli, Marco Capurro, Marco Castagnoli, Salvatore Cirelli, Enzo Colantonio, Rita Comanducci, Alessio Cragnolini, Franco De Lunghi, Giorgio Di Giorgio, Domenico Di Michele, Mauro Di Zio, Fabrizio Filippi, Luca e Simone Galzignato, Anna Giordano, Luigi Greco, Luigi Ligato, Fabrizio e Laura Lucarelli, Lorenzo Lupi, Alida Maiano, l’impresa Maiano Impianti, Patrizia Marini, Piersante Pantani, Giuseppe Rodi, Mario Rudian, Graziella Scutellà, Marco Sfamurri, Abdelaziz Soummade, Vincenzo Torriere, Mauro Vianello e Giampiero Vivaldi.

Altri venti artigiani, impossibilitati a partecipare, hanno ricevuto il premio “solo riconoscimento”, tra cui Domenico Avandro, Paolo Barlaam, Roberto Benini, Paolo Bonello, Lorenzo Canale, Aldo Cassarino, Walter Corna, Roberto Cottali, Mario Cuneo, Antonio D’Ambrosio, Sergio De Paola, Giuliano Di Gregorio, Maria Grazia Ghirardo, Silvio Infanti, Giorgio Lanza, Luisella Maglio, Nicholas Maiano, Giuseppina Mangano, Marco Musizzano, Gianna Priori, Michele Sofia, Franco Tavella e Domenico Virduci.

Accanto a questi, sono stati consegnati i premi per la categoria “Impegno + Sviluppo”, con oltre sessanta associati saliti sul palco. Tra i presenti figurano Claudio Negro, Fulvio Alberti, Raffaella Ameri, Cristiano Arnaldi, Giuseppe Alessandro Ballarin, Sandro Bazzano, Gianmarco Bella Maccario, Federico Bertaina, Mauro Bertone, Gianluca Berutti, Alessandro e Franco Boeri, Mauro Bonelli, Paolo e Stefania Bonetto, Riccardo Bonifacio, Ermanno Bordo, Franca Braschi, Federica Bruno, Sergio Camillò, Giovanni Canale, Cristian Castigliola, Fedele “Lucio” Cava, Raffaele Ciarma, Antonello e Giuliano Cuttica, Claudio Delle Monache, Pasquale Di Muccio, Giancarlo Elia, Alice Esposito, Fabrizio Francone, Federico Fresia, Massimiliano Gaglianone, Giulia Gajaudo, Anna Maria Garello, Marco Gaziello, Gabriele Genduso, Paolo Gori, Federica Guasco, Carlo Isnardi, Michel Khelif, Andrea Languasco, Davide e Paolo Lanteri, Danilo Laura, Massimo Leuci, Nuccio Magliocchetti, la società Marzo S.r.l., Costanzo Massa, Giuliano Mergiotti, Aldo Micillo, Chiara Mochen, Patrizia Morreale, Mario Novaro, Simona Orrao, Andrea Pallanca, Diego Parodi, Remo Peduzzi, Massimo Pescador, Cesare Pozzo, Bruno Prigliano, Adolfo Ranise, Paolina Ratuis, Giacomino Rolla, Erika Rossello, Carlo Rovere, Luca Salvetto, Cristiano Sanna, Giuliano Santone e Domenico Muller, Manuela Sartore, Alessandro Serini, Antonio Sindoni, Luca Sonzogni, Mario Tiberti, Bruno Torre, Piero Trecarichi Scavuzzo, Carmelo Valente, Efisio Vaquer, Davide, Gianni e Luciano Verrando, Fabio Viel, Valter Villuti, Donata Vivaldi e Fabio Zenoardo.

Un altro gruppo di imprenditori ha ricevuto il riconoscimento come “solo premio”, tra cui Anna Fazio, Angelo Allegro, Piero Ippolito, Cesare Marzio Belloni, Matteo Buffa, Piergiulio Pivas, Andrea Ciuffodoro, Claudio D’Ascola, Alessandro Venturino, Luca Calvi, Davide Lembo, Leonardo Mazza, Valter Pozzo, Davide Berardi, Alessandro Gazzano e Giorgiana Gilardoni.

Tra memoria e futuro. Ad arricchire l’evento, l’esposizione fotografica “Facce da Artigiani” di Roberto Pecoraro, allestita nel Foyer del Casinò, un omaggio visivo a chi ha fatto della manualità e della creatività la propria vita.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo, Agenzia In Liguria e la Banca di Caraglio, ha mostrato come Confartigianato Imperia non sia solo storia, ma una realtà viva, pronta a raccogliere le sfide del futuro.

(Foto di Erika Bonazinga, riprese di Elia Folco)