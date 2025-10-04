Assessore Scajola celebra gli 80 anni di Confartigianato Imperia al Casinò di Sanremo con il ministro Zangrillo

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato questo pomeriggio, presso il teatro del Casinò di Sanremo, alla giornata celebrativa degli 80 anni di Confartigianato Imprese Imperia. Scajola, oltre a portare i saluti della Regione Liguria alla presidente Donatella Vivaldi, agli associati e a tutti i partecipanti ha introdotto il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.



“Così come l’artigianato ha saputo innovarsi, anche la Pubblica amministrazione sta guidando con visione il processo di trasformazione per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze di cittadini e imprese - dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo-. Con un approccio improntato sulla collaborazione con amministrazioni, associazioni di categoria, cittadini e imprese abbiamo semplificato circa 400 procedure intervenendo in settori strategici per il tessuto produttivo come l’artigianato, la razionalizzazione dei controlli, le energie rinnovabili e molto altro ancora. Abbiamo stanziato circa 100 milioni di euro per rendere completamente interoperabili le piattaforme tecnologiche degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), punti di contatto fondamentali per imprese, professionisti e cittadini”, ha proseguito Zangrillo.

Il ministro si è poi soffermato sulla necessità di rendere conoscibili le procedure semplificate. “Da qualche giorno è online il portale Italia Semplice, che consente, per la prima volta, agli utenti di verificare settore per settore, in modo intuitivo e veloce, come stiamo cambiando le regole e semplificando i procedimenti. L’iniziativa si aggiunge al percorso avviato dal Dipartimento della funzione pubblica con Facciamo semplice l’Italia, che sta proseguendo in tutte le regioni, e la consultazione ‘La tua voce conta’, conclusa nei giorni scorsi, che ha raccolto 600 segnalazioni da cittadini, imprese e dipendenti pubblici per rendere i servizi offerti sempre più in linea con le esigenze degli utenti”, ha concluso il ministro.



“Gli 80 anni di Confartigianato Imperia sono un grande traguardo che è giusto celebrare con una giornata come questa – commenta l’assessore Scajola -. Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla presidente e a tutti gli associati presenti con una particolare menzione a tutti i premiati odierni. La presenza e l’intervento del ministro Paolo Zangrillo, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione riservata all’evento, dimostrano l’importanza di Confartigianato Imperia e in generale di tutte le associazioni di categoria che svolgono un’attività fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Come Regione Liguria siamo al loro fianco. Sono diverse le misure messe a disposizione dalla nostra amministrazione per coloro che fanno impresa. Una su tutte, introdotta quest’anno grazie alle fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo, è certamente il bonus commercio e artigianato. Sono oltre 400 le domande di contributo che abbiamo accolto, con uno stanziamento complessivo da 5 milioni di euro, per incentivare l’attività artigianale e il lavoro”.