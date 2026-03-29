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Politica | 29 marzo 2026, 19:40

Ospedaletti Insieme ringrazia i volontari dopo Sanremo in Fiore 2026: “Impegno e dedizione che valorizzano la nostra comunità”

Il gruppo di minoranza esprime apprezzamento per il lavoro svolto nella realizzazione del carro: “Un risultato significativo, frutto di passione e spirito di squadra”

Ospedaletti Insieme ringrazia i volontari dopo Sanremo in Fiore 2026: “Impegno e dedizione che valorizzano la nostra comunità”

Al termine dell’edizione 2026 di Sanremo in Fiore, il gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme ha voluto rivolgere un pubblico ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione del carro cittadino, sottolineando l’importanza del loro impegno per la crescita e la visibilità del paese.

Pur non avendo raggiunto il podio, il gruppo evidenzia come il risultato ottenuto rappresenti comunque un traguardo significativo, frutto di settimane di lavoro, spirito di squadra e grande dedizione. I volontari – si legge nella nota – hanno portato il nome di Ospedaletti con orgoglio, distinguendosi per serietà, creatività e capacità organizzativa, confermando ancora una volta il valore della comunità locale.

«A tutti loro va il nostro più sincero apprezzamento», conclude il gruppo. «Grazie per l’impegno, la passione e la volontà di rendere Ospedaletti un paese sempre più dinamico e competitivo».

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