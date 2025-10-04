Fiat Barchetta in Riviera, il raduno di spider fa tappa a Ospedaletti (Foto e video)

Fiat Barchetta in Riviera. Il raduno di spider fa tappa a Ospedaletti.

Le colorate autovetture, questa mattina, hanno invaso il lungomare attirando l'attenzione di cittadini e turisti. "Guida divertente, natura, arte, cultura, ottima cucina, convivialità e spensieratezza in un gruppo di amici appassionati sono gli ingredienti dei nostri raduni che ormai da sei anni ci fanno divertire con le nostre amate auto" - racconta Gerry Salerno, organizzatore della manifestazione.

Da Ospedaletti sono partite poi alla volta del Piemonte. "Quest'anno la tradizione si ripete con tre giorni di puro piacere insieme dalla Liguria al Piemonte" - afferma Salerno - "Ieri siamo, infatti, andati ad Albenga e poi abbiamo cenato tutti insieme a Ospedaletti da dove oggi partiamo per andare in Piemonte. Un'occasione unica per far scoprire agli equipaggi sia italiani che stranieri le bellezze del territorio e delle regioni".