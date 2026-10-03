Sanremo: inaugurata a Villa Ormond DeVinum 2026, la festa del vino tra degustazioni, cultura e territorio (Foto e Video)

È stata inaugurata questo pomeriggio, nella suggestiva cornice di Villa Ormond a Sanremo, DeVinum 2026, la manifestazione dedicata al vino, alle eccellenze enogastronomiche e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore regionale Marco Scajola e il direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano, insieme ai protagonisti della manifestazione e a numerosi visitatori. L’appuntamento, che proseguirà anche nella giornata di domani, propone un percorso tra degustazioni, incontri e momenti dedicati alla cultura del vino. Villa Ormond si trasforma così per due giornate in un punto d’incontro per appassionati, operatori e famiglie. Un’iniziativa che punta a mettere in relazione il mondo della produzione vitivinicola con quelli della ristorazione e dell’accoglienza. DeVinum proseguirà fino a domani, con apertura dalle 17 alle 24.

La giornata inaugurale ha dato quindi il via ufficiale a un programma pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta di vini e produzioni del territorio. Il percorso all’interno di Villa Ormond consente ai partecipanti di degustare le diverse proposte attraverso il sistema dei gettoni, con la possibilità di scegliere tra numerose etichette e specialità. L’ingresso comprende il calice e la sacchetta portabicchiere, strumenti che permettono di vivere la manifestazione seguendo liberamente il proprio percorso di degustazione. L’iniziativa si rivolge sia agli appassionati più esperti sia a chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora in un contesto particolare. La presenza delle istituzioni alla cerimonia di inaugurazione ha sottolineato anche il valore della manifestazione come occasione di promozione del territorio. Vino, cultura, turismo e valorizzazione delle produzioni locali rappresentano infatti i principali elementi attorno ai quali ruota DeVinum.

Domani sarà invece la giornata maggiormente dedicata agli appuntamenti culturali. Alle 18 è prevista una sfilata al termine della quale verrà eletta Miss DeVinum, mentre alle 20 spazio alla masterclass “Barolo di Serralunga”, condotta da Augusto Manfredi dell’AIS. Si tratta di uno degli appuntamenti più qualificanti del programma, pensato per accompagnare il pubblico in un approfondimento dedicato a una delle denominazioni più conosciute del panorama enologico italiano. La masterclass rappresenta un momento specifico per chi desidera conoscere più da vicino caratteristiche, peculiarità e interpretazioni del Barolo prodotto nel territorio di Serralunga d’Alba. La partecipazione è a pagamento e il costo è di 80 euro online e 100 euro in loco. Un appuntamento rivolto quindi a chi vuole affiancare alla degustazione anche un momento di approfondimento e conoscenza.

Per quanto riguarda i biglietti, sono previste diverse formule per consentire al pubblico di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Online è possibile acquistare l’ingresso con 3 gettoni al costo di 24 euro, oppure l’ingresso con 5 gettoni a 34 euro. Per chi sceglierà di acquistare il biglietto direttamente sul posto, il costo dell’ingresso è di 15 euro, con un gettone incluso. I gettoni aggiuntivi possono essere acquistati singolarmente al costo di 7 euro, oppure attraverso le formule da 3 gettoni a 20 euro e da 10 gettoni a 60 euro. Il sistema permette così di modulare la partecipazione alle degustazioni in base alle preferenze personali. La manifestazione mantiene inoltre una particolare attenzione all’accessibilità per le famiglie, con condizioni pensate anche per chi arriva a Villa Ormond con bambini. I bambini entrano infatti gratuitamente e possono trascorrere la giornata insieme ai genitori in un contesto pensato non soltanto per gli appassionati di vino. Mentre gli adulti partecipano alle degustazioni, i più piccoli possono trovare proposte dedicate alla ristorazione e ai dolci, grazie alla presenza delle attività che partecipano all’iniziativa.

L’obiettivo è quello di rendere DeVinum una festa aperta a un pubblico ampio, evitando che la manifestazione venga vissuta esclusivamente come un appuntamento per esperti o intenditori. La formula punta così a unire il momento della degustazione con quello della convivialità. Il vino diventa il filo conduttore di una manifestazione che coinvolge anche gastronomia, cultura e socialità, all’interno di uno degli spazi verdi più caratteristici di Sanremo. La cornice di Villa Ormond contribuisce inoltre a rendere particolare l’esperienza dei visitatori. DeVinum è in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, dalle 17 alle 24, in entrambe le giornate. Villa Ormond si trova in corso Felice Cavallotti 113, a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Sanremo, risultando quindi facilmente raggiungibile anche per chi arriva in treno. Per chi invece utilizza l’auto sono disponibili il parcheggio Sud-Est e il parcheggio di Portosole, entrambi a pagamento. La collocazione consente di inserire la visita alla manifestazione anche all’interno di una passeggiata nella zona orientale della città.

Dopo l’inaugurazione di oggi, il programma entrerà domani nella sua seconda e conclusiva giornata. Tra degustazioni, appuntamenti culturali e momenti di intrattenimento, DeVinum si prepara così a vivere la giornata conclusiva all’insegna del vino e della convivialità.