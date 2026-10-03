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Eventi | 03 ottobre 2026, 07:11

Muay thai, a Ventimiglia stage con il pluricampione Luca Lombardo (Foto)

Ospite del Club Phuket di Ventimiglia

Muay thai, a Ventimiglia stage con il pluricampione Luca Lombardo (Foto)

Stage con Luca Lombardo a Ventimiglia. Il pluricampione del mondiale di muay thai sabato 3 ottobre alle 16 sarà ospite del Club Phuket di Ventimiglia del presidente Luca Amor presso la palestra comunale Gil.

"Un'occasione unica per conoscere e imparare dal protagonista di un documentario su Prime Video 'l’arte delle otto armi' e icona italiana della muay" - fanno sapere gli organizzatori.

"Per ulteriori informazioni o per prenotare la presenza allo stage si può contattare il +39 3404685529" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo per un grande evento".

Elisa Colli

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