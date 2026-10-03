Speciale weekend nel Ponente, dai borghi da scoprire allo sport: un fine settimana tra tesori, vino, cani e grandi sfide

Un fine settimana che invita a scegliere, ma soprattutto a muoversi. Dal mare ai borghi dell’entroterra, sabato 3 e domenica 4 ottobre il Ponente ligure mette insieme sport internazionale, sapori, cultura, spettacoli, animali, musica e tradizioni. Ci si potrà mettere alla prova inseguendo indizi tra i carrugi dei borghi Bandiera Arancione, osservare cani di razza e meticci sfilare ai Giardini Lowe di Bordighera, degustare vini italiani nelle sale di Villa Ormond, seguire centinaia di triatleti lungo uno dei percorsi più affascinanti della Riviera oppure provare in prima persona decine di discipline sportive nel cuore di Diano Marina.

Nei borghi la grande Caccia ai Tesori Arancioni

La domenica porta nell’entroterra uno degli appuntamenti più curiosi del weekend. Torna la Caccia ai Tesori Arancioni, l’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano che coinvolge contemporaneamente oltre cento piccoli centri certificati e che nel Ponente farà tappa ad Airole, Diano Castello, Seborga e Triora. Non una competizione contro il cronometro, ma un gioco di scoperta: squadre di amici o famiglie, fino a sei componenti, ricevono gli indizi e partono alla ricerca delle tappe disseminate nei centri storici.

Ad Airole si gioca dalle 10 alle 15.30, con partenza da piazza Santi Giacomo e Filippo. Alla caccia si affiancheranno il mercatino di artigianato e prodotti tipici, l'accensione dell'antico forno comunale e un laboratorio per bambini dedicato alla lavorazione della cera d'ape nera del Ponente ligure. A Diano Castello, invece, gli aspiranti cercatori di tesori partiranno dalle 15 dall'Ufficio Turistico IAT di via Meloria. Il percorso durerà circa un'ora e mezza e offrirà anche l'occasione per scoprire le chiese del borgo, Santa Maria degli Angeli e il Convento Francescano. Il Touring Club conferma l'attività dalle 15 alle 18, con disponibilità limitata. A Seborga, dalle 11 alle 16, il gioco si arricchirà della visita all'Antica Zecca e di un laboratorio autunnale per i più piccoli, tra materiali naturali, giochi, manufatti e libri. Anche il Comune conferma la partecipazione del Principato alla giornata nazionale, che quest'anno comprende inoltre iniziative legate ai luoghi francescani in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco. Infine Triora, il borgo delle streghe per eccellenza, sembra quasi fatto apposta per trasformarsi in terreno di enigmi. Dalle 15 alle 18 si partirà dal Museo Civico e diffuso di piazza Tommaso Beato Reggio per un percorso di circa un'ora e mezza nel centro storico. Qui gli indizi si intrecceranno inevitabilmente con la storia e le leggende del paese; al termine ai partecipanti sarà consegnato anche un piccolo omaggio locale insieme al Passaporto della Caccia con il timbro del Comune.

A Bordighera una domenica da cani, nel senso migliore

Se nei borghi si cercano tesori, a Bordighera domenica saranno gli amici a quattro zampe a conquistare la scena. Dalle 9 i Giardini Lowe ospiteranno l'ottava edizione del Bordighera Dog Show, esposizione canina amatoriale aperta sia ai cani di razza sia ai meticci.

Le iscrizioni proseguiranno sul posto fino alle 10.30, quando inizieranno i giudizi, mentre alle 16 arriverà il momento del Ring d'Onore. Non sarà però soltanto una sfilata: la giornata prevede attività di interazione fra cani e bambini, curate da Daniela Cattaneo e Nina, e una dimostrazione di ricerca del tartufo con i cani di Black Prince Tartufo di Seborga. Per tutta la giornata sarà inoltre presente un punto ristoro. Al Best in Show il primo classificato riceverà come premio un weekend in una capitale europea.

Villa Ormond brinda all'Italia con DeVinum

Il vino italiano sarà invece il protagonista assoluto a Sanremo, dove Villa Ormond riaprirà le sue porte a DeVinum 2026, arrivato alla terza edizione. Sabato e domenica, dalle 17 a mezzanotte, le sale della villa diventeranno un itinerario enologico attraverso l'Italia. Circa 120 etichette saranno distribuite per macroaree geografiche e raccontate dai sommelier AIS. Il pubblico potrà costruire liberamente il proprio percorso utilizzando i gettoni per gli assaggi, alternando i calici alle proposte gastronomiche e alla mixology. Accanto al vino ci saranno infatti pinse, specialità del territorio, rostelle, cocktail e dolci, mentre Drop Out accompagnerà entrambe le serate con musica, vocalist e DJ set.

L'idea è quella di trasformare la degustazione in un'esperienza conviviale, facendo vivere Villa Ormond stanza dopo stanza. Il biglietto acquistato sul posto costa 15 euro e comprende un gettone, il calice e la sacchetta portabicchiere; sono disponibili anche formule acquistabili online. I bambini entrano gratuitamente. La domenica avrà un'impronta più culturale: alle 18 è prevista la sfilata che porterà all'elezione di Miss DeVinum, mentre alle 20 gli appassionati potranno partecipare alla masterclass “Il Barolo di Serralunga”, guidata da Augusto Manfredi, un viaggio fra quattro interpretazioni e quattro annate di uno dei territori simbolo del grande vino piemontese.

Challenge Sanremo, 800 atleti e 31 nazioni

Ma il cuore sportivo del weekend sanremese batterà soprattutto a Portosole, quartier generale della quinta edizione di Challenge Sanremo. I numeri raccontano da soli la dimensione raggiunta dalla manifestazione: 800 atleti provenienti da 31 nazioni, contro i 670 partecipanti complessivi dell'edizione precedente. Cento giovani saranno impegnati nelle gare giovanili, 60 nel Nuota e Corri, 390 nella Middle Distance e 250 nello Sprint.

Sabato sarà la giornata dei più giovani. Dalle 10 si susseguiranno le partenze delle categorie Junior, Youth, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Mini Cuccioli, con premiazioni alle 15.30. Alle 16 aprirà invece la zona cambio del Nuota Corri, con partenza alle 16.30 e premiazioni alle 18.

Domenica arriverà il momento più atteso. Alle 9 dalla Spiaggia dell'Antenna partirà la Middle Distance, con 1,9 chilometri di nuoto, 81 in bicicletta e 21,1 di corsa. Cinque minuti dopo scatterà la gara femminile insieme a staffette e AquaBike. Alle 10, da Portosole, toccherà invece al Triathlon Sprint. Il primo concorrente della prova media è atteso al traguardo intorno alle 13; alle 14 si terranno le premiazioni dello Sprint e alle 17.30 la cerimonia conclusiva della Middle Distance con l'assegnazione degli slot per The Championship.

Diano Marina diventa una palestra a cielo aperto

Lo sport sarà protagonista anche a Diano Marina, ma qui con una formula completamente diversa e pensata per coinvolgere direttamente il pubblico. Sabato e domenica torna “Sportivamente – Feel the Move”, seconda edizione della Festa dello Sport che trasformerà il centro cittadino e il lungomare in un grande villaggio all'aperto.

Stand delle associazioni, tornei, dimostrazioni, esibizioni e soprattutto la possibilità di provare numerose discipline faranno di Diano Marina un punto d'incontro tra società sportive, famiglie, bambini e semplici curiosi. Dal basket al tennis e al padel, fino alle attività legate al mare come vela, SUP, surf, nuoto e pallanuoto: l'obiettivo è fare dello sport qualcosa da vedere, ma soprattutto da sperimentare. Il sito turistico ufficiale del Comune conferma la manifestazione nelle giornate del 3 e 4 ottobre. Sabato la festa proseguirà anche in serata con musica e DJ set, mentre domenica alle 16 sul palco saranno premiati i partecipanti alla classifica delle attività.

Sipari aperti, dal teatro per famiglie a Gianni Brera

Il weekend offre molto anche sul fronte teatrale. A Imperia, sabato alle 16, nell'area dell'ex Salso, il Teatro dell'Attrito presenta “Triquadro”, spettacolo dedicato all'infanzia e ispirato alle opere del maestro Italo Cammarata, inserito nella giornata “STARCI – Essere comunità” organizzata da ARCI Provinciale Imperia.

Alle 21 il Teatro delle Opere Parrocchiali cambia completamente registro con “Superbiris 3000 – L'improbabile ricerca del Prof. Arturo Saponaro”: bolle di sapone e clownerie con Billy Bolla per una serata pensata anche per le famiglie.

Domenica alle 17.15 sarà invece il Teatro dell'Attrito a proporre “Prosit Arcimatto Gioan Brera”, scritto da Ivano Malcotti e interpretato da Mirco Bonomi. Gianni Brera viene immaginato in purgatorio mentre ripercorre la propria esistenza fra la Bassa Padana, il calcio e figure entrate nella leggenda del giornalismo e dello sport come Beppe Viola e Nereo Rocco.

Pianoforte, spettacolo e musica

A Sanremo il fine settimana avrà anche una colonna sonora importante. Sabato, dalle 15.30 alle 18, al Teatro dell'Opera del Casinò sarà possibile assistere alla prova dei tre finalisti della settima edizione di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Domenica alle 17 arriverà il momento del “Finalisti in Concerto”, con l'orchestra diretta da Simon Pavlov. Sempre sabato, alle 21, il Roof Garden del Casinò ospiterà Rudy Smaila, tra musica dal vivo, grandi classici italiani e internazionali, racconti, ironia e improvvisazione. A Bordighera, invece, domenica alle 21 è annunciato il concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, altro appuntamento musicale segnalato nel calendario territoriale del fine settimana.

Libri, scacchi e cultura

Non mancano gli incontri con gli autori. Sabato alle 17.30 alla libreria AmicoLibro di Bordighera, Claudio Sottocornola presenterà “Quella voglia di vivere che non c'è più – Emergere dal disincanto postmoderno”, volume che affronta la perdita di vitalità dell'esistenza contemporanea, la spersonalizzazione dei rapporti e l'isolamento, cercando nuovi sentieri di senso nel segno di un rinnovato umanesimo.

La città delle palme ospiterà inoltre “Il Borgo a scacchi – tra Re, Regine, Cavalli e Calici”. Sabato dalle 15 le vie e le piazze di Bordighera Alta offriranno scacchiere libere, una grande scacchiera per bambini e, alle 18, la simultanea su 25 tavoli con il Maestro Internazionale Damir Levacic. Domenica dalle 9.15 toccherà invece al 1° Memorial Rapid Pierluigi Ruffini, torneo su sei turni.

Sempre domenica a Bordighera, alle 10.30, il Tour Monet partirà da Villa Pompeo Mariani per ripercorrere i luoghi e le prospettive che affascinarono Claude Monet durante il soggiorno in Riviera; alle 17, all'osteria U Cavetu, Roberto Negro presenterà il nuovo romanzo “Due delitti per Scichilone”.

A Cervo, alle 16.30 di domenica, spazio invece alla ristampa del libro “Cervo, un mosaico fra mare e cielo” e al documentario “Cervo: borgo dei poeti e dei pittori”, presentato da Ugo Quarello e Stefano Bagnasacco all'Oratorio di Santa Caterina.

Castagne, sapori d'autunno e una Riviera da vivere

Ottobre comincia anche con il profumo delle castagne. A Isolabona, domenica dalle 12.30, la tradizionale Castagnata d'autunno organizzata dalla Pro Loco insieme agli Alpini della Val Nervia proporrà trippe e fagioli, polenta con salsiccia o formaggio, castagne, dolce e birra artigianale, con musica e animazione di DJ Michele Trifirò.

A Perinaldo, dalle 15, il centro storico accoglierà invece la Castagnata 2026, con caldarroste, panissa e frittelle di mela accompagnate da musica e animazione. A Camporosso, già sabato sera dalle 19.30, il Palatenda Bigauda ospiterà il Carnevale d'autunno con Ale DJ e la Brasiliana, mentre a Dolceacqua alle 22 il Ghost Tour condurrà i partecipanti dal Ponte Vecchio attraverso i carrugi della Téra fino al Castello dei Doria, tra antichi processi per stregoneria, superstizioni, alchimia e racconti inquietanti.

E per chi preferisce un fine settimana più riflessivo, domenica alle 17.30 a Sanremo, nella sede della Città Invisibile, l'operatrice umanitaria internazionale Turaya Tulsi sarà protagonista dell'incontro “Ulivi sotto occupazione” nell'ambito della 21ª edizione di Ottobre di Pace. Al Forte di Santa Tecla, alle 16, “Saluti da” offrirà invece un laboratorio creativo per bambini e famiglie.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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