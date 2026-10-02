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Eventi | 02 ottobre 2026, 17:59

Pomeriggio in mountain bike per bambini e ragazzi, open day a Rocchetta Nervina (Foto)

Tecnica, divertimento e natura nel cuore dell'entroterra

Pomeriggio in mountain bike per bambini e ragazzi, open day a Rocchetta Nervina (Foto)

Tecnica, divertimento e natura. Open day di Castrum Bike School Endas il 3 ottobre alle 15.30 a Rocchetta Nervina.

Bambini e ragazzi potranno così provare e scoprire la tecnica e il divertimento che caratterizzano i corsi, per tutti i livelli, con istruttori qualificati proposti nel cuore dell'entroterra dalla scuola di mountain bike e di promozione outdoor gestita dall'associazione sportiva dilettantistica Castrum Barbaire Outdoor.

Un'iniziativa accolta con apprezzamento dal comune che sostiene con piacere questo progetto. "Vi aspettiamo numerosi il 3 ottobre a Rocchetta Nervina" - dicono gli organizzatori - "Non mancate. Si può compilare la preiscrizione online".

Elisa Colli

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