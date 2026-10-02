Bordighera, "Serata del coniglio" al circolo boccistico Biancheri-Muller

Non solo bocce a Bordighera. Al circolo boccistico Biancheri-Muller sabato 3 ottobre verrà proposta la "Serata del coniglio".

Cittadini e non, solo su prenotazione, potranno degustare un menù a base di coniglio preparato per l'occasione. "Per iniziare verranno proposte tagliatelle al sugo di coniglio" - fanno sapere gli organizzatori - "Il secondo prevede coniglio alla ligure con olive taggiasche e un contorno di patate al forno. Per dessert è prevista acqua dolce e poi il caffè. Inoltre, verrà data una bottiglia di vino ogni quattro persone".

"Una serata diversa e unica nella splendida location del circolo boccistico Biancheri-Muller" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi. Per prenotare si può contattare il 3791878878".