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Eventi | 02 ottobre 2026, 20:02

Bordighera, "Serata del coniglio" al circolo boccistico Biancheri-Muller

Si potrà degustare un menù a base di coniglio

Bordighera, &quot;Serata del coniglio&quot; al circolo boccistico Biancheri-Muller

Non solo bocce a Bordighera. Al circolo boccistico Biancheri-Muller sabato 3 ottobre verrà proposta la "Serata del coniglio".

Cittadini e non, solo su prenotazione, potranno degustare un menù a base di coniglio preparato per l'occasione. "Per iniziare verranno proposte tagliatelle al sugo di coniglio" - fanno sapere gli organizzatori - "Il secondo prevede coniglio alla ligure con olive taggiasche e un contorno di patate al forno. Per dessert è prevista acqua dolce e poi il caffè. Inoltre, verrà data una bottiglia di vino ogni quattro persone".

"Una serata diversa e unica nella splendida location del circolo boccistico Biancheri-Muller" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi. Per prenotare si può contattare il 3791878878".

Elisa Colli

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