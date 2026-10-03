Sanremo, domani il Campionato provinciale di traina costiera: in gara 26 equipaggi, c'è Guido Ascheri già iridato

Sarà una domenica all'insegna della pesca sportiva nelle acque antistanti Sanremo quella di domani, quando Il Timone organizzerà il Campionato provinciale di traina costiera, competizione che vedrà la partecipazione di ben 26 equipaggi. La manifestazione si svolgerà con la modalità del "catch & release", ovvero con la cattura dei pesci e il successivo rilascio, nel rispetto delle regole previste per la specialità. Un appuntamento importante per il movimento della pesca sportiva ponentina, che richiamerà in mare numerosi equipaggi pronti a contendersi il titolo provinciale e i piazzamenti che valgono l'accesso alla fase nazionale.

A rendere ancora più prestigiosa la competizione sarà la presenza dell'equipaggio guidato da Guido Ascheri, campione mondiale della specialità, che prenderà parte alla gara organizzata dall'associazione sanremese. La manifestazione mette inoltre in palio un obiettivo particolarmente importante: i primi tre equipaggi classificati accederanno al Campionato italiano 2027. Sarà quindi una sfida che, oltre al risultato della singola giornata, potrà determinare il percorso agonistico dei partecipanti nella prossima stagione. Le imbarcazioni si confronteranno nelle acque della Riviera seguendo le indicazioni della direzione di gara e le modalità previste dal regolamento.

Il programma prenderà il via già oggi pomeriggio alle 18, con il briefing degli equipaggi in programma presso la sede dell'ASD Il Timone. Domani mattina il ritrovo è fissato alle 6, sempre presso la sede dell'associazione, mentre alle 6.30 è prevista l'uscita in mare delle imbarcazioni, accompagnata dall'appello via radio della direzione di gara. Alle 7.30 verrà quindi comunicato via radio l'inizio ufficiale della competizione. La gara proseguirà fino alle 12.30, quando gli equipaggi faranno rientro in porto nel minor tempo possibile, come previsto dal programma della giornata.

Al termine delle operazioni in mare spazio alla classifica e alla premiazione. Alle 13.30 è infatti prevista l'esposizione dei risultati, seguita dalla cerimonia di premiazione e da un momento di rinfresco al ristorante Le Palme, al Porto Vecchio. Sarà l'occasione per concludere una giornata dedicata alla passione per il mare e alla pesca agonistica, ma anche per valorizzare il lavoro portato avanti dall'associazione organizzatrice.

Il Timone rappresenta una realtà storica della pesca dilettantistica sanremese ed è presente da anni nell'area del Porto Vecchio. L'associazione vanta una significativa attività agonistica e ha visto tra i propri tesserati campioni italiani nelle diverse specialità della pesca sportiva. Il Campionato provinciale di traina costiera rappresenta quindi un nuovo appuntamento di rilievo per il sodalizio, che torna a mettere in campo organizzazione ed esperienza per una manifestazione capace di coinvolgere numerosi equipaggi. Domani il campo di gara sarà così animato dalle imbarcazioni dei 26 partecipanti, con la sfida per il titolo provinciale e per i tre posti disponibili al Campionato italiano 2027.