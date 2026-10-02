Bordighera, alla libreria AmicoLibro la presentazione del libro di Claudio Sottocornola

Sabato 3 ottobre, alle ore 17.30, la libreria AmicoLibro di Bordighera ospiterà la presentazione del libro del professor Claudio Sottocornola dal titolo “Quella voglia di vivere che non c’è più – Emergere dal disincanto postmoderno”, pubblicato da Oltre Edizioni. Sarà presente l’autore.

Il volume affronta il tema della devitalizzazione dell’esistenza, della spersonalizzazione dei rapporti e dell’isolamento degli individui nella società contemporanea, caratterizzata da ritmi sempre più frenetici e alienanti tra lavoro e consumi.

Nel libro, Sottocornola si interroga su come sia possibile emergere da questa condizione di disincanto e spersonalizzazione. Attraverso le contraddizioni della società contemporanea e le situazioni di non-senso che la caratterizzano, l’autore cerca di riaprire percorsi di senso e di valore nel nome di un nuovo umanesimo e di una coscienza utopica.

Claudio Sottocornola, nato a Bergamo nel 1959, si è laureato all’Università Cattolica di Milano con una tesi in Storia della teologia. Già ordinario di Filosofia e Storia nei licei, è stato docente di IRC, Materie letterarie, Scienze dell’educazione e Storia della canzone e dello spettacolo alla Terza Università di Bergamo.

È autore di saggi filosofici e di opere dedicate alla pop culture, sillogi poetiche tradotte in più lingue e percorsi artistici musicali e multimediali. Le sue pubblicazioni si concentrano prevalentemente sull’autobiografia intellettuale, sulla cultura popular contemporanea e sulla crisi del sacro in Occidente e sulla sua possibile rimodulazione teologico-filosofica.

Tra le opere più recenti figurano “Saggi Pop” (Marna, 2018), “Tra cielo e terra” (Centro Eucaristico, 2023), “Fiorire nel deserto” (Velar, 2023), “Così vicino, così lontano” (Velar, 2023), “A che punto è la notte?” (Oltre Edizioni, 2024), “La fatica dell’intero” (Oltre Edizioni, 2024), “A bordo” (Gammarò Edizioni, 2025) e “Quella voglia di vivere che non c’è più” (Oltre Edizioni, 2026).