Manifestazioni e proteste per Gaza e la 'Flotilla': a Ventimiglia frontalieri su tutte le furie, Roberto Parodi "Vergognatevi!"

Le contestazioni di molti italiani allo sciopero generale di oggi, organizzato dai sindacati per protestare contro la situazione a Gaza e contro gli arresti dei componenti della ‘flotilla’ si è registrato duramente anche a Ventimiglia. La convocazione della manifestazione di ieri a largo Torino, infatti, ha fatto andare su tutte le furie i residenti dei diversi centri ponentini, in particolare i lavoratori frontalieri che, di ritorno dalla Francia e da Montecarlo, si sono trovati tutte le vie di comunicazione bloccate, con ritardi che sono arrivati anche alle tre-quattro ore.

Le chat dei lavoratori, sempre molto utilizzate per scambiarsi informazioni sullo stato del traffico, ieri pomeriggio sono letteralmente impazzite con indicazioni di vario genere e anche qualche invettiva contro i manifestanti: “Fanno schifo, non possono fare queste cose al sabato o alla domenica. No, devono farle proprio all'ora di punta, quando tutti i cristiani rientrano da una lunga giornata di lavoro, che schifo” scrive uno di loro e c’è anche chi sostiene che si sia organizzata ieri per non toccare il mercato di oggi: “Sembra che la abbiano fatta oggi a Ventimiglia perché domani c'è il mercato. E come ben sapete il mercato non si tocca!”

Altri, rassegnati hanno invece fatto di necessità virtù: “Io le ho provate tutte ma, alla fine, ho fatto inversione: sono tornato a Latte, ho fatto Sant’Antonio, Bevera e ho preso l’autostrada fino a Bordighera. Tornato indietro e in 10 minuti sono arrivato”. E un altro: “Pago autostrada ed esco a Bordighera, ci guadagno in tempo e salute”. Lavoratori frontalieri disperati, quindi, al termine di una giornata di lavoro e con le strade trovate ‘sbarrate’ per la manifestazione di Ventimiglia.

Il commento più duro lo ha affidato ai social Roberto Parodi, ex frontaliere ed ora Consigliere comunale: “Ho votato tutte le quattro mozioni in consiglio comunale per ‘due popoli due stati’. Un conto è un atto simbolico che non pregiudica i nostri cittadini. Un altro conto è bloccare una città. C'è gente che sta rientrando a casa dopo 12 ore per lavoro che è bloccata da ore. Vergognatevi!”. Non le manda a dire Parodi che, per tanti anni ha lavorato in Costa Azzurra ed ha anche difeso i diritti dei frontalieri con un sindacato creato appositamente.

Una situazione, quella di ieri, che è migliorata solo in serata e che si ripeterà oggi anche ad Imperia. Un’altra manifestazione, infatti, si svolgerà dalle 9 nel capoluogo con partenza da piazza Calvi. Sicuramente ci saranno problemi per l’ingresso in città dal Capo Berta, ma non si dovrebbero registrare i problemi di ieri a Ventimiglia. Sarà sicuramente una giornata ‘calda’ quella che vivrà l’intero paese, soprattutto nelle grandi città dove sono previste grandi manifestazioni e probabili blocchi stradali.

Le proteste che stanno attraversando l’Italia in queste ore si inseriscono in un più ampio contesto internazionale: al centro vi è la richiesta di un immediato cessate il fuoco a Gaza, la fine delle ostilità e la liberazione dei componenti della flottiglia umanitaria arrestati nei giorni scorsi. I sindacati promotori, insieme a molte associazioni civili e realtà del volontariato, hanno voluto dare voce alla preoccupazione per la drammatica crisi umanitaria in Medio Oriente, dove la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto del conflitto.

Le manifestazioni non hanno solo un carattere simbolico: si tratta di una mobilitazione che intende sensibilizzare le istituzioni italiane ed europee ad assumere una posizione più netta a favore della pace e dei diritti umani, oltre a denunciare la violazione del diritto internazionale. Per i promotori, bloccare per qualche ora le città significa richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una tragedia che rischia di essere dimenticata o ridotta a notizia di cronaca estera, mentre riguarda da vicino valori fondamentali come la dignità, la giustizia e la convivenza tra popoli.

Molti striscioni e slogan richiameranno oggi proprio questo messaggio: la necessità di costruire un futuro di pace con “due popoli e due Stati”, fermando il ciclo di violenza e aprendo spazi concreti al dialogo. Un obiettivo che, secondo i manifestanti, non può più essere rimandato.