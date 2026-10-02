Il Tavolo del Mediterraneo di Pistoletto protagonista a Sanremo: un mese di cultura e dialogo in piazza Cassini (Foto e video)

È il celebre Tavolo del Mediterraneo del maestro Michelangelo Pistoletto il fulcro e la cornice d’eccezione degli eventi culturali del mese di ottobre dello spazio 10/11 di piazza Cassini.

Il Tavolo del Mediterraneo è un grande tavolo con il piano specchiante sagomato secondo la forma del bacino del Mar Mediterraneo, attorno al quale sono disposte sedute appartenenti ai 22 Paesi che vi si affacciano, differenti per forma, materiali, storia e provenienza. Ogni cultura mantiene la propria identità ma trova posto nello stesso spazio comune.

Ad aprire la serie di eventi è stata un'introduzione che ha avuto come ospite d'onore l'artista Juan Sandoval, direttore dell'ufficio arte di Cittadellarte. Al tavolo erano presenti il vicesindaco Fulvio Fellegara, l'assessore Enza Dedali, il consigliere comunale Vittorio Toesca (questi ultimi ambasciatori dello Statodellarte di Pistoletto) il vescovo Antonio Suetta.

L’assessore alla Cultura Enza Dedali ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: “Accogliere il Tavolo del Mediterraneo del maestro Michelangelo Pistoletto all’interno della nostra programmazione culturale di ottobre significa dare forma e sostanza all’idea di una cultura aperta, partecipata e inclusiva. Quest’opera straordinaria è un vero e proprio dispositivo relazionale attorno al quale la nostra comunità potrà incontrarsi, dialogare e confrontarsi. Per tutto il mese di ottobre, attorno a questo grande specchio d'acqua e alle sue 22 sedute, faremo vivere la cultura come spazio di ascolto e conoscenza reciproca”.

L’iniziativa si è inserita nel solco e nella visione di Love Difference – Movimento Artistico per una Politica InterMediterranea, nato nella primavera del 2002 a Biella, nell’ambito dell’Ufficio Politica di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, in concomitanza con la costituzione del Parlamento Culturale Europeo, di cui Pistoletto è entrato a far parte nello stesso anno.

Al centro di Love Difference vi è l’idea che le differenze non debbano essere cancellate o uniformate, ma riconosciute, accolte e messe in relazione. “Amare le differenze” significa trasformare la diversità – culturale, sociale, politica e religiosa – da possibile causa di separazione e conflitto in un principio attivo di incontro, conoscenza reciproca e costruzione comune. La pratica artistica supera così il campo tradizionale dell’arte per entrare direttamente nello spazio della società e della politica, assumendosi una responsabilità nei confronti della convivenza tra individui, comunità e popoli.

In questa prospettiva, il Mediterraneo costituisce il centro simbolico e geografico: uno spazio storicamente attraversato da culture, migrazioni e scambi ma anche segnato da tensioni e divisioni, che diventa un laboratorio unico per sperimentare nuove forme di ascolto e cooperazione.

La superficie specchiante del Tavolo del Mediterraneo riflette le persone che vi si siedono, l’ambiente circostante e le dinamiche che si svolgono attorno. Chi ha preso posto al tavolo ha così smesso di essere semplice spettatore per entrare visivamente e simbolicamente nell’opera. Il mare, tradizionalmente elemento di separazione, è diventato luogo di incontro, ascolto e dialogo.

Con quest'opera, Michelangelo Pistoletto ha adottato un vero e proprio dispositivo relazionale che unisce arte, responsabilità civile e dialogo interculturale per la costruzione della convivenza pacifica.