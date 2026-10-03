A Villa Boselli grande partecipazione per l’ultimo appuntamento di "Di libro in libro": ospite Franco Fracassi

Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico a Villa Boselli l’edizione di quest’anno della rassegna letteraria "Di libro in libro", iniziativa patrocinata dal Comune di Taggia e curata, per questa edizione, dall’associazione culturale Gente Comune. L’ultimo appuntamento ha visto protagonista il giornalista romano Franco Fracassi, autore del libro "7 ottobre l'inganno", presentato nel corso della serata attraverso un dialogo con lo scrittore Marco Terrone, già protagonista di uno degli incontri precedenti della rassegna. Un appuntamento che ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso dedicato alla promozione della lettura e al confronto sui libri e sui temi affrontati dagli autori.

La serata ha richiamato a Villa Boselli un pubblico numeroso e interessato, confermando l’attenzione del territorio verso le iniziative culturali e le occasioni di incontro con scrittori e giornalisti. A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il vice sindaco Espedito Longobardi e la consigliera delegata alla Cultura Chiara Cerri, oltre alla consigliera Fulvia Alberti. La presenza degli amministratori ha sottolineato il sostegno dell’ente alle iniziative promosse dalle realtà associative locali. "Di libro in libro" ha infatti proposto, nel corso della sua programmazione, diversi appuntamenti capaci di mettere al centro i libri come strumento di conoscenza, approfondimento e confronto.

Nel corso della serata è arrivato anche il ringraziamento dell’amministrazione comunale all’associazione Gente Comune e a tutte le realtà e persone che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna. "Ringraziamo l’associazione Gente Comune e chi ha collaborato con loro per la riuscita di questi importanti momenti di promozione culturale", ha dichiarato Chiara Cerri, sottolineando il valore del lavoro svolto dalle associazioni del territorio. La delegata alla Cultura ha quindi richiamato anche il percorso intrapreso dal Comune di Taggia sul fronte della promozione della lettura e della cultura, evidenziando il contributo fondamentale delle realtà associative locali nella costruzione di una proposta culturale sempre più articolata e partecipata.

Un impegno che si lega anche al riconoscimento nazionale "Città che legge", ottenuto dal Comune e per il quale Taggia tornerà a concorrere. "Vogliamo ricordare che soprattutto grazie a loro e alle altre associazioni culturali del territorio il nostro Comune è riuscito ad ottenere e concorrerà nuovamente per il riconoscimento nazionale 'Città che legge'", ha aggiunto Cerri. Un risultato che, nelle parole della consigliera, rappresenta anche il frutto di una collaborazione tra amministrazione e associazioni, con queste ultime impegnate nella realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza e nella diffusione della cultura in diverse forme.

La conclusione della rassegna ha quindi rappresentato non soltanto l’ultimo appuntamento del calendario di "Di libro in libro", ma anche un’occasione per ribadire il ruolo delle associazioni culturali nella vita della comunità. "Il loro impegno nel divulgare la cultura promuovendo la lettura e l’arte in generale è e deve essere motivo di orgoglio per la nostra comunità", ha concluso Chiara Cerri. Con l’incontro dedicato a Franco Fracassi si è così chiuso un percorso che ha portato a Villa Boselli autori e lettori, creando occasioni di dialogo e approfondimento e confermando la volontà di Taggia di continuare a investire nella cultura e nella partecipazione.