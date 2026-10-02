“Deo Juvante: il mito Grimaldi nell’estremo Ponente ligure” prorogata fino al 26 novembre (Foto)

La mostra “Deo Juvante: il mito Grimaldi nell’estremo Ponente ligure” è stata prorogata fino al 26 novembre presso la Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia.

L’esposizione mantiene le stesse modalità di visita: sarà possibile accedere il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 16.30, con orario continuato e ultimo ingresso alle 16.

La mostra è allestita presso la Sezione di Archivio di Stato di Ventimiglia, in via Hanbury 12.

Per informazioni è possibile contattare la sede di Imperia allo 0183 650491 oppure la Sezione di Ventimiglia allo 0184 34249.

È inoltre disponibile l’indirizzo email: as-im@cultura.gov.it.



