Geoplin Challenge Sanremo, giovani protagonisti a Portosole: domani 650 atleti da 31 Paesi (Foto)

È entrata nel vivo con una mattinata dedicata alle nuove generazioni l'edizione 2026 del Geoplin Challenge Sanremo, il grande appuntamento internazionale con il triathlon che anima in questi giorni la Città dei Fiori. A Portosole sono stati un centinaio i giovani atleti che hanno preso parte alle competizioni riservate alle categorie giovanili, dando vita a una giornata all'insegna dello sport, dell'entusiasmo e del divertimento. Un'occasione importante per i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi in un contesto di respiro internazionale, seguendo quella che è ormai una caratteristica dell'evento sin dalla sua prima edizione. A fare da cornice alle gare sono state le banchine di Portosole, affollate da famiglie, accompagnatori, appassionati e semplici curiosi.

In gara sono scesi i triatleti delle categorie Youth B e Youth A, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e MiniCuccioli, oltre a due piccoli atleti della categoria Propaganda. Per ciascuna fascia d'età sono state previste le distanze di riferimento, con percorsi pensati per consentire ai giovanissimi partecipanti di vivere l'esperienza del triathlon in sicurezza e secondo le proprie caratteristiche. I più piccoli si sono cimentati su 50 metri di nuoto, 500 metri di ciclismo e 250 metri di corsa, mentre per i più grandi le distanze sono salite fino a 400 metri di nuoto, 6 chilometri in bicicletta e 2 chilometri di corsa. Una successione di prove che ha regalato momenti di grande partecipazione e che ha coinvolto anche il pubblico presente lungo il percorso.

La prima giornata del Geoplin Challenge Sanremo 2026 è proseguita con il "Nuota & Corri - Memorial Alessio Bianchi", gara promozionale entrata nel programma della manifestazione già dallo scorso anno e capace di richiamare oltre 60 partecipanti. La prova prevede 400 metri di nuoto e 2 chilometri di corsa da ripetere per tre volte, per un totale di 1,2 chilometri a nuoto e 6 chilometri di corsa. Gli atleti hanno potuto scegliere diverse modalità di partecipazione, gareggiando individualmente con formula "swimrun", con formula "triathlon" oppure formando una coppia. Una proposta pensata per ampliare la partecipazione e permettere a sportivi con esperienze differenti di condividere una giornata all'insegna della multidisciplinarietà.

Il programma, però, è pronto a vivere domani la sua giornata più attesa. Domenica 4 ottobre saranno infatti 650 gli atleti al via, provenienti da 31 Paesi, per una grande giornata internazionale che porterà il triathlon sulle strade della provincia di Imperia. Alle 9.00 partirà dalla Spiaggia dell'Antenna il Geoplin Challenge Sanremo sulla distanza media, con 1,9 chilometri di nuoto, 80 chilometri di ciclismo e 21 chilometri di corsa. La gara attraverserà 11 Comuni della provincia di Imperia, prima di concludersi a Portosole, dove è previsto alle 13.00 l'arrivo del primo concorrente. Una sfida impegnativa che rappresenta il cuore sportivo della manifestazione.

Alle 10.00 sarà invece la volta del Triathlon Sprint, con partenza da Portosole e un percorso destinato a richiamare ancora una volta uno dei simboli sportivi del territorio. Gli atleti affronteranno infatti i chilometri più iconici della Milano-Sanremo, con la salita e la successiva discesa del celebre Poggio. Un tracciato che unisce così due grandi discipline sportive e che permetterà ai partecipanti di confrontarsi con un tratto di strada conosciuto in tutto il mondo grazie alla Classicissima di primavera. L'arrivo del primo concorrente dello Sprint è previsto alle 10.55, sempre a Portosole, dove proseguirà poi la giornata dedicata al grande triathlon internazionale.

La domenica del Geoplin Challenge Sanremo proseguirà quindi con le premiazioni e gli appuntamenti conclusivi. Alle 14.00 è prevista la cerimonia di premiazione del Triathlon Sprint a Portosole, mentre alle 17.30 sarà il momento della premiazione del Challenge Sanremo sulla Middle distance e della consegna degli slot per The Championship. Sarà dunque una giornata intensa, capace di mettere insieme agonismo, promozione sportiva e valorizzazione del territorio, con Sanremo e la provincia di Imperia ancora una volta al centro di una manifestazione dal forte richiamo internazionale.

Il programma di domani

9.00 – Partenza Geoplin Challenge Sanremo – Middle distance, Spiaggia dell'Antenna

10.00 – Partenza Triathlon Sprint, Portosole

10.55 – Arrivo del primo concorrente Triathlon Sprint, Portosole

13.00 – Arrivo del primo concorrente Geoplin Challenge Sanremo – Middle distance, Portosole

14.00 – Premiazioni Triathlon Sprint, Portosole

17.30 – Premiazione Challenge Sanremo – Middle distance e consegna slot The Championship, Portosole