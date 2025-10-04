Vallecrosia, ruspa in azione: iniziata la demolizione dell'ex istituto Maria Ausiliatrice (Foto e video)

Ruspa in azione a Vallecrosia. E' iniziata la demolizione dell'ex istituto Maria Ausiliatrice per realizzare, al suo posto, un supermercato.

L'immensa struttura ospitava una scuola femminile fondata da don Bosco e ispirata al suo metodo educativo. Generazioni di ragazze di Vallecrosia e dintorni hanno frequentato l'istituto, gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, dedito all'educazione della donna e alla formazione delle maestre. La struttura, infatti, ospitava dalla scuola primaria alle superiori. Un luogo in cui le ragazze apprendevano valori educativi sostenuti dalla fede. Una scuola di vita, un luogo sicuro e aggregativo in cui oltre alle materie scolastiche potevano sviluppare le proprie passioni sportive, allenandosi in palestra e nei campi da gioco, musicali e culturali, esercitandosi e recitando nel teatro, ma anche imparare attività pratiche utili nella quotidianità.

Inviati da Don Bosco e da Madre Mazzarello, i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice arrivarono nella zona detta 'Il Torrione', nei 'piani di Vallecrosia', il 10 febbraio del 1876. Il gruppetto di pionieri era formato da tre salesiani e tre suore. Abituati ad affrontare le difficoltà si misero subito al lavoro e già il 14 febbraio del 1876 si aprono le scuole per i ragazzi e le ragazze della zona. Nel 1879 Don Bosco acquistò un terreno per realizzare una grande casa per le scuole dei ragazzi e delle ragazze con in mezzo la chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice che venne consacrata nel 1890 e dichiarata parrocchia di Maria Ausiliatrice nel 1892. Nel 1882 fu creato il primo teatro che poi servì come aule per la scuola. Con il passare degli anni gli edifici scolastici richiedono nuovi padiglioni per accogliere le schiere di giovani sempre in aumento e così vennero realizzate due grandi strutture: i salesiani, che ospitavano i ragazzi, e l'istituto di Maria Ausiliatrice, che ospitava le ragazze. La scuola delle suore, anche se in seguito accolse pure i ragazzi oltre alle ragazze, chiuse nel 2019.

Con l'inizio dei lavori di demolizione finisce così un'era di istruzione e aggregazione. Vedere la ruspa distruggere e abbattere le mura di quella che è stata una 'casa' per molte generazioni ha rattristito la comunità che vede così svanire tanti ricordi e, soprattutto, una parte importante della storia della città della famiglia proprio alla vigilia dei 150 anni della venuta di Don Bosco a Vallecrosia.