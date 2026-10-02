Triathlon a Sanremo, cambia la viabilità: ecco divieti e strade interessate il 3 e 4 ottobre in città

Sanremo si prepara ad accogliere nel fine settimana il 24° Triathlon di Sanremo e le gare collegate, appuntamento sportivo organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Riviera Triathlon 1992. La Geoplin Challenge Sanremo 2026 è ufficialmente entrata nel vivo. A Portosole, dove sono arrivati i primi atleti, il Race Office ha iniziato a riempirsi di triatleti, accompagnatori e familiari in vista del grande fine settimana di gare. La manifestazione, giunta alla quinta edizione e inserita nel calendario degli eventi del Comune di Sanremo, porterà in Riviera 800 atleti provenienti da 31 nazioni. Un appuntamento internazionale che animerà la città tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, con quattro competizioni capaci di coinvolgere sportivi di età e livelli differenti.

La giornata di vigilia è stata caratterizzata da diversi momenti dedicati non soltanto alla competizione, ma anche alla promozione dello sport e alla valorizzazione del territorio. Alle 12 l'ex ciclista professionista Niccolò Bonifazio ha accompagnato triatleti e appassionati in una pedalata sulle strade della Milano-Sanremo, con un percorso alla scoperta di due dei luoghi simbolo della Classicissima: Cipressa e Poggio. Un'occasione per vivere in sella alcune delle strade che hanno fatto la storia del ciclismo e che, anche in questa occasione, hanno rappresentato un importante elemento di collegamento tra sport, territorio e turismo.

Nel pomeriggio, alle 17.30, il palco allestito a Portosole ha invece ospitato una tavola rotonda dedicata alla Dual Career Studenti-Atleti, tema particolarmente importante per chi sceglie di conciliare il percorso sportivo di alto livello con quello scolastico e universitario. L'incontro è stato introdotto dal race director Daniele Moraglia e coordinato dalla manager dello sport Francesca Salvia. Al confronto hanno partecipato gli atleti olimpici di scherma Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, l'atleta élite di salto con l'asta Siria Felicioni, il campione élite di Jujitsu Mattia Salvi e Yasmin Adel Refaat, fondatrice di Z2 Sport for Development.

Alla tavola rotonda hanno preso parte anche rappresentanti delle realtà che sostengono e accompagnano la manifestazione. Presenti Alessandro Sindoni, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Sanremo, Isidoro Di Mella, amministratore delegato di Geoplin Italia, e Giovanna Mascolo, responsabile marketing di Portosole. Il confronto ha così messo al centro le esperienze degli sportivi e il rapporto tra formazione e agonismo, inserendosi nel programma della vigilia di una manifestazione che punta a unire la dimensione competitiva a quella educativa e di promozione dello sport.

Ora l'attenzione si sposta sulle gare. Sabato 3 ottobre sarà la giornata dedicata innanzitutto alle competizioni giovanili, con circa 100 atleti al via e le prime partenze fissate alle 10.45. Nel pomeriggio, alle 16.30, toccherà invece al Nuota e Corri, che vedrà impegnati 60 iscritti. Sarà il primo assaggio di un fine settimana particolarmente intenso, con Portosole e le strade della città pronte ad accogliere atleti e pubblico. La manifestazione entrerà poi nella sua fase principale domenica, quando saranno in programma le due gare che concentreranno il maggior numero di partecipanti.

Domenica 4 ottobre spazio infatti al Triathlon Medio, gara principale della Geoplin Challenge Sanremo, che vedrà al via 390 atleti, e al Triathlon Sprint, con altri 250 triatleti iscritti. Numeri che confermano la dimensione internazionale raggiunta dall'appuntamento sanremese e la capacità della manifestazione di richiamare concorrenti da Paesi diversi. Per due giorni Sanremo sarà così al centro del triathlon internazionale, con sportivi di differenti generazioni e culture chiamati a confrontarsi sul campo gara e, allo stesso tempo, a vivere la città e il territorio della Riviera dei Fiori.

Tutti i divieti e le modifiche alla viabilità di domani e domenica

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza, che prevede una serie di modifiche alla viabilità nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre. I provvedimenti riguardano sia la circolazione dei veicoli sia quella di pedoni e biciclette, con limitazioni concentrate soprattutto lungo il percorso interessato dalle competizioni. L'obiettivo, come indicato nel documento, è garantire il regolare svolgimento delle gare e, allo stesso tempo, mantenere la circolazione nelle strade non interessate direttamente dall'evento.

Una delle prime modifiche riguarda il sottopasso di via Del Castillo, dove sarà istituito il doppio senso alternato regolato da impianto semaforico. Il provvedimento sarà attivo sabato 3 ottobre dalle 8.00 alle 15.30, e comunque fino al termine della manifestazione, mentre domenica 4 ottobre dalle 7.00 alle 17.00, sempre fino alla conclusione delle gare. Per i mezzi con altezza superiore ai due metri è previsto il transito da e per Portosole lungo corso Trento Trieste, ma soltanto nelle pause tra le diverse competizioni e seguendo le indicazioni degli addetti all'organizzazione.

Particolari restrizioni interesseranno anche via Gavagnin, via Del Castillo e corso Trento Trieste, dove scatteranno divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti opportunamente segnalati. In via Gavagnin il divieto sarà in vigore dalle 8.00 di sabato 3 ottobre alle 20.00 di domenica 4 ottobre. Per via Del Castillo e corso Trento Trieste, invece, la sosta sarà vietata dalle 8.00 del 3 ottobre alle 18.00 del 4 ottobre. Per le stesse aree è previsto anche il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, con orari differenziati nelle due giornate e precisamente dalle 8.00 alle 15.30 di sabato e dalle 6.00 alle 18.00 di domenica, salvo il termine anticipato della manifestazione.

Novità anche per la pista ciclopedonale, che sarà interdetta a pedoni e velocipedi in diversi tratti e fasce orarie. Sabato 3 ottobre il divieto scatterà dalle 10.00 alle 15.30, dall'intersezione con via Anselmi fino alla galleria nella zona Tre Ponti. Domenica 4 ottobre le limitazioni riguarderanno invece il tratto da via Anselmi al confine con Taggia dalle 8.30 alle 15.00, mentre dalle 9.00 alle 18.00 sarà interessato il tratto fino al confine con Ospedaletti. Durante la sospensione della circolazione sarà inoltre vietata l'immissione dei veicoli dagli ex passaggi a livello di corso Raimondo, via Gioberti, corso Mombello, via Rava, piazza Cesare Battisti e dalle strade che si affacciano sul percorso.

Per raggiungere le zone portuali sono stati individuati percorsi alternativi: per accedere alla zona portuale sarà possibile utilizzare il sottopasso Croce Rossa, mentre per Portosole sarà utilizzabile via Del Castillo, con doppio senso di marcia. L'ordinanza disciplina anche il deflusso dei veicoli già regolarmente parcheggiati in alcune delle strade interessate, che potranno uscire secondo le indicazioni degli addetti alla gara. Gli organizzatori potranno inoltre aprire in anticipo alcuni tratti della pista ciclopedonale qualora sia già transitato l'ultimo concorrente. I mezzi direttamente al servizio della manifestazione, riconoscibili dagli appositi contrassegni, potranno invece utilizzare la pista ciclopedonale per le operazioni di allestimento, procedendo a velocità particolarmente ridotta e con la massima cautela.

La parte più articolata delle modifiche scatterà domenica 4 ottobre, quando la competizione interesserà numerose strade cittadine. Il divieto di transito per pedoni e biciclette riguarderà corso Salvo D'Acquisto, nel tratto compreso tra via Del Castillo e via Anselmi, dalle 8.00 alle 15.30 di sabato e dalle 6.00 alle 18.00 di domenica. Sempre domenica, dalle 10.15 alle 11.30, è prevista una sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di utenti in una serie di strade e tratti, tra cui la pista ciclabile di via Aurelia, via Frantoi Canai, via Vittorio Veneto, via Soleri Levante, via Circonvallazione, via Genova, via Luigi Galvani, via Marsala e via Geva.

Nella stessa fascia oraria saranno interessati anche corso Mazzini, tra via Armea e via Duca D'Aosta, corso Cavallotti, via Stel, via Duca D'Aosta, piazza della Libertà, via Grossi Bianchi e via Val D'Olivi. È inoltre previsto un senso unico di circolazione in direzione ponente dalle 10.20 alle 11.30 del 4 ottobre, con interessamento di via Grossi Bianchi, via Val D'Olivi, corso Cavallotti nel tratto compreso tra via Val D'Olivi e via Stel e della stessa via Stel. Successivamente, dalle 10.30 alle 12.30, sarà sospesa temporaneamente la circolazione per tutte le categorie di utenti in via Grossi Bianchi, via Val D'Olivi, corso Cavallotti e via Stel. La frazione di Poggio, precisa l'ordinanza, sarà comunque raggiungibile percorrendo via Duca D'Aosta.

La Polizia Municipale ricorda infine che le disposizioni saranno rese note attraverso segnaletica stradale mobile e manifesti, oltre che mediante gli ordini impartiti dagli agenti impegnati nella gestione del traffico. I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla legge e, per i veicoli trovati in divieto di sosta, potrà essere disposta anche la rimozione coattiva. Si annuncia quindi un fine settimana con una viabilità particolarmente modificata, soprattutto nella giornata di domenica, quando le strade del Ponente sanremese saranno interessate dalle competizioni del Triathlon.