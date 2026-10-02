Incendio sul lungomare al confine di Ponte San Ludovico, traffico bloccato: mezzi deviati verso Ponte San Luigi e autostrada (Foto)

Un piccolo incendio ha provocato disagi alla viabilità nella zona del confine di Ponte San Ludovico, tra Ventimiglia e Mentone, sul versante francese. Le fiamme, divampate nei pressi di una villa sul lungomare, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco francesi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, il traffico è stato temporaneamente bloccato nella zona di Ponte San Ludovico. La chiusura ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione tra la città di confine e Mentone, con i mezzi costretti a utilizzare percorsi alternativi per proseguire il viaggio.

In particolare, il traffico viene dirottato verso il valico di Ponte San Luigi e, in alternativa, sull'autostrada, per evitare la zona interessata dall'incendio. La situazione sta creando rallentamenti e disagi agli automobilisti, soprattutto in un'area già caratterizzata da un intenso transito tra Italia e Francia. I pompieri francesi sono ancora al lavoro per completare le operazioni legate all'incendio e verificare le condizioni di sicurezza della strada. Al momento non risultano indicazioni precise sui tempi necessari per la conclusione dell'intervento e, di conseguenza, non è ancora possibile sapere quando Ponte San Ludovico potrà essere nuovamente riaperto al traffico.

La raccomandazione, per chi deve raggiungere Mentone o attraversare il confine in direzione della Francia, è quindi quella di prestare attenzione alla segnaletica e scegliere i percorsi alternativi indicati, tenendo conto dei possibili rallentamenti. La situazione resta in evoluzione e la viabilità potrà essere modificata in base alle esigenze dei soccorritori.