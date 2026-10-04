Doppio incidente sull'Aurelia a Ospedaletti: scontro moto-Mercedes, ferito un 30enne. Disagi al traffico (Foto)

Doppio incidente, intorno alle 13 di oggi, sull'Aurelia a Ospedaletti, con due distinti sinistri avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro e pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il primo si è verificato nella zona compresa tra Ospedaletti e il Giunchetto, dove, secondo una prima ricostruzione, sono entrate in collisione una moto e una Mercedes Classe A. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma non si esclude che uno dei due mezzi possa aver invaso la carreggiata opposta. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stato il motociclista.

Il 30enne alla guida della moto è finito contro un muro dopo lo scontro, riportando una sospetta frattura a una caviglia e diverse ferite sul corpo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Carabinieri e la Polizia, mentre era stato anche allertato l'elicottero per un eventuale trasporto in ospedale. Le condizioni del motociclista hanno richiesto particolare attenzione da parte dei soccorritori, impegnati nelle prime cure e nella valutazione dei traumi riportati nell'impatto. Gli accertamenti sono ora affidati alle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

Quasi contemporaneamente, un secondo incidente si è verificato al confine tra Ospedaletti e Sanremo, sempre lungo l'Aurelia. In questo caso sarebbero state coinvolte due moto, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non si sarebbero registrati feriti gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione della circolazione. Anche questo secondo episodio ha comunque contribuito a creare una situazione di forte difficoltà per gli automobilisti che stavano percorrendo l'Aurelia.

I due incidenti, avvenuti in punti diversi della strada statale, hanno provocato forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, con il traffico che ha subito pesanti ripercussioni soprattutto nelle fasi immediatamente successive agli schianti. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine ha reso necessarie le operazioni sulla carreggiata, mentre venivano effettuati i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Una situazione che ha inevitabilmente rallentato la circolazione tra Ospedaletti e Sanremo, in una fascia oraria caratterizzata da un significativo flusso di veicoli.