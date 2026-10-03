A10, coda di 2 km tra Bordighera e Ventimiglia: autostrada chiusa alcuni minuti per migranti diretti verso la Francia

Una coda di circa 2 chilometri si è formata questa mattina sull'autostrada A10, tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione Francia, a causa della presenza di alcuni pedoni lungo la carreggiata. L'episodio si è verificato a partire dalle 9.34 di oggi, sabato 3 ottobre 2026, provocando inevitabili ripercussioni sulla circolazione nel tratto dell'Autofiori che conduce verso il confine di Stato. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale impegnato nella gestione della viabilità, con l'obiettivo di mettere in sicurezza sia le persone presenti sulla carreggiata sia gli automobilisti in transito. Il traffico ha subito rallentamenti proprio in prossimità di uno dei punti più delicati dell'intera rete autostradale del Ponente ligure.

Secondo le prime informazioni, si trattava di migranti che stavano cercando di raggiungere a piedi il confine francese, percorrendo l'autostrada in direzione Ventimiglia. La presenza di persone a piedi sulla carreggiata ha determinato una situazione di particolare pericolo, considerata la normale velocità dei veicoli sull'A10. Per consentire agli operatori di intervenire in sicurezza, il tratto autostradale in prossimità del confine è stato temporaneamente chiuso per alcuni minuti. Una misura necessaria per evitare il rischio di investimenti e consentire di allontanare i pedoni dalla sede autostradale. L'intervento ha avuto inevitabili conseguenze sulla circolazione, con la formazione della coda segnalata tra Bordighera e Ventimiglia.

La vicenda riporta ancora una volta l'attenzione sulla pressione migratoria nell'area di Ventimiglia e sui tentativi di attraversamento del confine franco-italiano a piedi. Negli anni il tratto dell'A10 compreso tra Bordighera e il confine è stato interessato in più occasioni dalla presenza di migranti che, dopo aver raggiunto la zona frontaliera, hanno tentato di proseguire verso la Francia utilizzando anche percorsi non sicuri. La stessa autostrada è già stata teatro di episodi analoghi, con interventi della Polizia Stradale per la presenza di persone sulla carreggiata. La pericolosità di queste situazioni riguarda naturalmente anche gli stessi migranti, esposti al rischio di essere investiti dai veicoli in transito.

L'episodio di questa mattina si è quindi tradotto anche in disagi per gli automobilisti diretti verso la frontiera, con la coda che ha raggiunto i due chilometri. La chiusura temporanea dell'autostrada è stata limitata ad alcuni minuti, il tempo necessario per gestire la situazione e ripristinare condizioni di sicurezza. Il tratto tra Bordighera e Ventimiglia rimane particolarmente sensibile proprio per la vicinanza del confine e per i frequenti tentativi di attraversamento. Negli anni sono state adottate diverse misure per contrastare la presenza di migranti sulla carreggiata e prevenire situazioni di pericolo, comprese protezioni e controlli nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

La situazione della viabilità viene monitorata e gli automobilisti diretti verso Ventimiglia e la Francia sono invitati alla massima prudenza, soprattutto in prossimità delle zone dove potrebbero trovarsi persone a piedi. La presenza di pedoni sull'autostrada rappresenta infatti un elemento di grave rischio per la sicurezza stradale e può rendere necessarie chiusure improvvise della carreggiata. Al momento, l'episodio ha avuto come principale conseguenza la formazione della coda, mentre l'intervento degli operatori ha consentito di riportare progressivamente la situazione sotto controllo. La vicenda conferma ancora una volta quanto sia delicato, anche dal punto di vista della sicurezza stradale, il tratto dell'A10 compreso tra Bordighera, Ventimiglia e il confine di Stato.