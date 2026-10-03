Sanremo, 72enne ferito in corso Matuzia: urtato da un'auto, cade sulla moto e resta trafitto

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel pomeriggio, intorno alle 15.30, in corso Matuzia a Sanremo, in seguito a un incidente avvenuto mentre si trovava accanto alla propria motocicletta. L'uomo aveva appena parcheggiato la moto sul lato monte della strada, procedendo in direzione ponente, e si stava preparando ad aprire il vano portaoggetti collocato sul serbatoio del mezzo. In quel momento è stato improvvisamente raggiunto da un veicolo in transito, il cui specchietto lo ha colpito alla spalla sinistra.

L'impatto ha fatto perdere l'equilibrio al 72enne, che, dopo essere stato colpito, ha ruotato su se stesso ed è finito contro la propria motocicletta. La moto, a sua volta, ha perso stabilità ed è caduta. Nella caduta si è verificato il particolare e doloroso incidente che ha provocato la ferita all'uomo: la parte terminale del cavalletto della motocicletta si è conficcata nella coscia sinistra. Una lesione che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorritori e le successive cure in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza Matuzia Emergenza, con un mezzo di soccorso di base, insieme all'automedica Alfa 2. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 72enne, occupandosi della ferita riportata alla coscia e delle conseguenze dell'urto. Nell'ambito dell'intervento erano stati inoltre allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, pronti a intervenire per supportare le operazioni di soccorso.

Dopo essere stato stabilizzato e assistito sul posto, il 72enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per gli accertamenti e le cure del caso. L'incidente ha provocato momenti di apprensione lungo corso Matuzia, una delle principali arterie della città, mentre venivano effettuate le operazioni di soccorso. Gli accertamenti sono ora finalizzati a ricostruire con precisione tutte le fasi dell'accaduto e le circostanze nelle quali il veicolo ha urtato il motociclista.

L'uomo, attraverso il nostro giornale, ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che lo hanno assistito dopo l'incidente, sia ai professionisti intervenuti con i mezzi di emergenza sia a coloro che si trovavano casualmente sul posto. "Colgo l'occasione per un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno soccorso. Soccorritori ufficiali e passanti", ha scritto il 72enne, esprimendo così la propria gratitudine per l'aiuto ricevuto nei concitati momenti successivi alla caduta.