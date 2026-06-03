Ventimiglia, tentano di rapinare una coppia: due extracomunitari arrestati dalla Polizia di Stato

Un'alba di violenza si è consumata nel cuore di Ventimiglia, dove due cittadini extracomunitari sono stati tratti in arresto in flagranza di reato dal personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Le accuse nei loro confronti sono pesanti: tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali ai danni di una coppia di senzatetto (sfd) che gravita sul territorio cittadino.

I fatti si sono svolti intorno alle 4 del mattino di domenica 17 maggio. Una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nel regolare controllo del territorio nel centro cittadino, è stata allertata da una guardia giurata. Il vigilante ha segnalato la presenza sospetta di due uomini che si aggiravano nei pressi di piazza Battisti brandendo un oggetto contundente, presumibilmente un'arma da taglio.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno constatato che i sospettati si erano già allontanati. Senza perdere tempo, i poliziotti hanno analizzato rapidamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, individuando la via di fuga dei due verso via Cavour.

Proprio in via Cavour, nei pressi del consolato francese, gli agenti hanno notato un uomo senza fissa dimora sdraiato su una panchina. Sotto shock e visibilmente scosso, l'uomo ha raccontato di essere appena stato aggredito da due soggetti che, dopo aver tentato di rapinarlo, avevano trascinato via con la forza la sua compagna in direzione di via Hambury.

Compresa l'estrema gravità e il pericolo imminente per la donna, i poliziotti si sono messi istantaneamente alla ricerca della vittima. Una tempestività che si è rivelata decisiva: in via Hambury l'equipaggio della Volante — composto da un poliziotto e una poliziotta — ha sorpreso i malviventi in flagranza. La donna era a terra, con evidenti macchie di sangue sul viso, mentre urlava chiedendo aiuto.

Alla vista della Polizia, uno dei rapinatori ha gettato a terra un taglierino e i due hanno tentato la fuga a piedi. L'inseguimento è durato pochi istanti: gli agenti sono riusciti a bloccarli e a trarli in arresto, recuperando anche la borsa della vittima lasciata sull'asfalto.

La ricostruzione dei fatti Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze delle vittime, i due malviventi avevano minacciato la coppia con il taglierino per farsi consegnare il denaro. Nonostante la situazione di estrema vulnerabilità, la donna aveva opposto una fiera resistenza; per tutta risposta, era stata brutalmente picchiata e scaraventata a terra.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili in 7 giorni. Il compagno ha ricevuto le cure del caso sul posto.

Informato dei fatti, il Sostituto Procuratore di turno presso la Procura di Imperia ha disposto il trasferimento dei due arrestati presso la casa circondariale di Sanremo.

L'operazione va a chiudere una settimana particolarmente intensa per il Commissariato di Ventimiglia, che ha registrato ben 8 arresti complessivi, a testimonianza del costante impegno quotidiano nel garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Il Dirigente del Commissariato, il Vice Questore Dr. Paolo Arena, che ha coordinato l'attività investigativa nelle fasi cruciali dell'emergenza, ha espresso il proprio plauso e ringraziamento agli Uomini e alle Donne della Polizia di Stato Intemelia:

"La professionalità e la determinazione dimostrate dal personale in servizio hanno fatto, anche questa volta, la differenza, permettendo di interrompere un'azione delittuosa efferata e di assicurare rapidamente i responsabili alla giustizia."